Hoai Thanh Tran

Phuc Copy Account

Hoai Thanh Tran
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
1 / 3K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 40%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
175
Kârla kapanan işlemler:
119 (68.00%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (32.00%)
En iyi işlem:
27.36 USD
En kötü işlem:
-53.49 USD
Brüt kâr:
370.50 USD (274 407 pips)
Brüt zarar:
-211.76 USD (165 675 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (22.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.73 USD (3)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
7.95%
Maks. mevduat yükü:
10.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
175
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
2.59
Alış işlemleri:
49 (28.00%)
Satış işlemleri:
126 (72.00%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
0.91 USD
Ortalama kâr:
3.11 USD
Ortalama zarar:
-3.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-3.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.49 USD (1)
Aylık büyüme:
39.68%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
61.23 USD (10.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.49% (61.23 USD)
Varlığa göre:
1.07% (5.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 169
BTCUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 160
BTCUSD -1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 125K
BTCUSD -16K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.36 USD
En kötü işlem: -53 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +22.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
5.76 × 17
İnceleme yok
2025.09.26 14:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.26 14:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
