- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
21 (63.63%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (36.36%)
En iyi işlem:
8.90 USD
En kötü işlem:
-3.58 USD
Brüt kâr:
41.02 USD (4 092 pips)
Brüt zarar:
-32.73 USD (3 166 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (15.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.41 USD (6)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
22.33%
Maks. mevduat yükü:
28.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
0.49
Alış işlemleri:
23 (69.70%)
Satış işlemleri:
10 (30.30%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
0.25 USD
Ortalama kâr:
1.95 USD
Ortalama zarar:
-2.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-9.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.44 USD (3)
Aylık büyüme:
16.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.41 USD
Maksimum:
16.80 USD (25.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.98% (16.77 USD)
Varlığa göre:
3.02% (1.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|8
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|926
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.90 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +15.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradingProInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Scalper Days.
- Start Trading :25 September 2025.
- Focused trading on XAUUSD.
- Max two trades in the same time.
- 100% Algo trading with 30 pips stop loss each trade.
- Unlimited profit taken depend on set ATR period and ATR multiply.
- Opened order based on price action strategy with RSI Indicator.
- No martingale and no grid for safety.
- Minimum Capital : 50 USD
Have a nice day !
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
USD
58
USD
USD
1
100%
33
63%
22%
1.25
0.25
USD
USD
25%
1:500