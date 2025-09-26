SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Scalper Days
Kuntoro Herdwiyanto A

Scalper Days

Kuntoro Herdwiyanto A
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
TradingProInternational-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
33
Kârla kapanan işlemler:
21 (63.63%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (36.36%)
En iyi işlem:
8.90 USD
En kötü işlem:
-3.58 USD
Brüt kâr:
41.02 USD (4 092 pips)
Brüt zarar:
-32.73 USD (3 166 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (15.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.41 USD (6)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
22.33%
Maks. mevduat yükü:
28.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
0.49
Alış işlemleri:
23 (69.70%)
Satış işlemleri:
10 (30.30%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
0.25 USD
Ortalama kâr:
1.95 USD
Ortalama zarar:
-2.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-9.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.44 USD (3)
Aylık büyüme:
16.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.41 USD
Maksimum:
16.80 USD (25.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.98% (16.77 USD)
Varlığa göre:
3.02% (1.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 926
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.90 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +15.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradingProInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Scalper Days.

- Start Trading :25 September 2025.

- Focused trading on XAUUSD.

- Max two trades in the same time.

- 100% Algo trading with 30 pips stop loss each trade. 

- Unlimited profit taken depend on set ATR period and ATR multiply.

- Opened order based on price action strategy with RSI Indicator.

- No martingale and no grid for safety.

- Minimum Capital : 50 USD


Have a nice day !

İnceleme yok
2025.09.26 19:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.26 19:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 12:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.26 12:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Scalper Days
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
58
USD
1
100%
33
63%
22%
1.25
0.25
USD
25%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.