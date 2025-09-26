- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
8 (61.53%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (38.46%)
En iyi işlem:
8.47 USD
En kötü işlem:
-4.25 USD
Brüt kâr:
23.33 USD (2 437 pips)
Brüt zarar:
-12.64 USD (1 100 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (21.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.41 USD (6)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
99.38%
Maks. mevduat yükü:
6.78%
En son işlem:
10 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.88
Alış işlemleri:
2 (15.38%)
Satış işlemleri:
11 (84.62%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
2.92 USD
Ortalama zarar:
-2.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-12.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.12 USD (5)
Aylık büyüme:
2.14%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.44 USD
Maksimum:
12.20 USD (2.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.36% (12.32 USD)
Varlığa göre:
20.78% (103.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|11
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.47 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +21.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 5
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.28 × 421
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.29 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|0.36 × 103
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.40 × 1650
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FusionMarkets-Live
|0.47 × 132
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.53 × 459
|
ICMarketsSC-MT5
|0.56 × 2067
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
511
USD
USD
1
100%
13
61%
99%
1.84
0.82
USD
USD
21%
1:500