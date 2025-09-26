- Büyüme
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
36 (73.46%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (26.53%)
En iyi işlem:
29.88 USD
En kötü işlem:
-22.26 USD
Brüt kâr:
161.95 USD (270 313 pips)
Brüt zarar:
-63.44 USD (127 492 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (88.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88.07 USD (13)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
56.72%
Maks. mevduat yükü:
13.49%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
1.94
Alış işlemleri:
43 (87.76%)
Satış işlemleri:
6 (12.24%)
Kâr faktörü:
2.55
Beklenen getiri:
2.01 USD
Ortalama kâr:
4.50 USD
Ortalama zarar:
-4.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-42.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.78 USD (4)
Aylık büyüme:
23.41%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
50.72 USD (12.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.01% (50.72 USD)
Varlığa göre:
3.54% (29.59 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|23
|ETHUSD
|8
|XAUUSD
|8
|NAS100
|7
|GBPUSD
|2
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|49
|ETHUSD
|42
|XAUUSD
|9
|NAS100
|2
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|-4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|132K
|ETHUSD
|10K
|XAUUSD
|-314
|NAS100
|760
|GBPUSD
|55
|USDJPY
|-126
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29.88 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +88.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 330
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 318
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 647
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
Strategy Breakout & Counter
With Money Managemenet 💰
Good luck
