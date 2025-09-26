SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Growth Equity
I Made Sandiarta

Growth Equity

I Made Sandiarta
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
OctaFX-Real2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
49
Kârla kapanan işlemler:
36 (73.46%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (26.53%)
En iyi işlem:
29.88 USD
En kötü işlem:
-22.26 USD
Brüt kâr:
161.95 USD (270 313 pips)
Brüt zarar:
-63.44 USD (127 492 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (88.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
88.07 USD (13)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
56.72%
Maks. mevduat yükü:
13.49%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
1.94
Alış işlemleri:
43 (87.76%)
Satış işlemleri:
6 (12.24%)
Kâr faktörü:
2.55
Beklenen getiri:
2.01 USD
Ortalama kâr:
4.50 USD
Ortalama zarar:
-4.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-42.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-42.78 USD (4)
Aylık büyüme:
23.41%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
50.72 USD (12.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.01% (50.72 USD)
Varlığa göre:
3.54% (29.59 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 23
ETHUSD 8
XAUUSD 8
NAS100 7
GBPUSD 2
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 49
ETHUSD 42
XAUUSD 9
NAS100 2
GBPUSD 1
USDJPY -4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 132K
ETHUSD 10K
XAUUSD -314
NAS100 760
GBPUSD 55
USDJPY -126
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.88 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +88.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -42.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
FXView-Live
0.00 × 8
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 330
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 318
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 647
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
49 daha fazla...
Strategy Breakout & Counter 
With Money Managemenet 💰 
Good luck
İnceleme yok
2025.09.26 13:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.26 12:55
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.26 12:55
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Growth Equity
Ayda 30 USD
23%
0
0
USD
847
USD
1
0%
49
73%
57%
2.55
2.01
USD
6%
1:500
Kopyala

