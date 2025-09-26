SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / JTT XAU
Iskandar Iskandar

JTT XAU

Iskandar Iskandar
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 39 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
Exness-Real18
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
55 (66.26%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (33.73%)
En iyi işlem:
17.34 USD
En kötü işlem:
-126.99 USD
Brüt kâr:
401.97 USD (135 308 pips)
Brüt zarar:
-372.43 USD (84 293 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (89.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
89.64 USD (14)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
5.47%
Maks. mevduat yükü:
47.87%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
36 dakika
Düzelme faktörü:
0.10
Alış işlemleri:
59 (71.08%)
Satış işlemleri:
24 (28.92%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.36 USD
Ortalama kâr:
7.31 USD
Ortalama zarar:
-13.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-292.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-292.73 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.21%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
292.73 USD (40.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
52.83% (292.73 USD)
Varlığa göre:
47.51% (261.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 83
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 30
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.34 USD
En kötü işlem: -127 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +89.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -292.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
OctaFX-Real
15.00 × 1
Exness-Real18
15.69 × 1415
Exness-Real29
20.00 × 3
İnceleme yok
2025.10.03 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 07:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 07:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.03 07:20
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.27 12:25
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.27 12:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 11:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.