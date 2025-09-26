SinyallerBölümler
Shou Duo Zhang

Zhangshouduo

Shou Duo Zhang
0 inceleme
20 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -69%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 119
Kârla kapanan işlemler:
583 (52.10%)
Zararla kapanan işlemler:
536 (47.90%)
En iyi işlem:
1 320.50 USD
En kötü işlem:
-2 700.80 USD
Brüt kâr:
23 399.83 USD (5 460 652 pips)
Brüt zarar:
-27 051.39 USD (5 609 725 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (721.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 886.72 USD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
96.42%
Maks. mevduat yükü:
20.79%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
110
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
704 (62.91%)
Satış işlemleri:
415 (37.09%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-3.26 USD
Ortalama kâr:
40.14 USD
Ortalama zarar:
-50.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-493.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 195.73 USD (7)
Aylık büyüme:
0.62%
Yıllık tahmin:
7.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 264.73 USD
Maksimum:
7 957.71 USD (114.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.45% (7 957.71 USD)
Varlığa göre:
38.76% (367.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 694
BTCUSD 201
GBPUSD 28
EURUSD 24
USDJPY 21
XAGUSD 20
US30 12
AUDUSD 11
USDCAD 9
USDCHF 9
GBPJPY 8
JPN225 8
AUDCAD 5
CADCHF 5
CADJPY 5
NZDCHF 4
GBPCAD 4
WTI 4
EURCAD 4
NAS100 4
EURNZD 3
GBPCHF 3
AUDCHF 3
GBPNZD 3
AUS200 3
NZDCAD 2
EURCHF 2
EURGBP 2
CHFJPY 2
EURJPY 2
NZDUSD 2
ETHUSD 2
HK50 2
GBPAUD 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
EURAUD 1
BCHUSD 1
AUDNZD 1
ATOMUSD 1
UK100 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -3.4K
BTCUSD 277
GBPUSD 469
EURUSD 155
USDJPY -6
XAGUSD -118
US30 4
AUDUSD 68
USDCAD -415
USDCHF 29
GBPJPY -92
JPN225 4
AUDCAD -21
CADCHF -47
CADJPY 70
NZDCHF -49
GBPCAD -73
WTI -124
EURCAD -39
NAS100 -19
EURNZD 79
GBPCHF -85
AUDCHF -30
GBPNZD -36
AUS200 1
NZDCAD -18
EURCHF -69
EURGBP -12
CHFJPY -41
EURJPY 25
NZDUSD -2
ETHUSD -11
HK50 0
GBPAUD -68
AUDJPY -44
NZDJPY -36
EURAUD 12
BCHUSD 0
AUDNZD 1
ATOMUSD -14
UK100 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 36K
BTCUSD -161K
GBPUSD 476
EURUSD -1.2K
USDJPY 551
XAGUSD 288
US30 5K
AUDUSD -337
USDCAD -1.7K
USDCHF 1.2K
GBPJPY -97
JPN225 7.7K
AUDCAD -665
CADCHF -848
CADJPY 236
NZDCHF -783
GBPCAD -600
WTI -865
EURCAD -513
NAS100 -19K
EURNZD 2.1K
GBPCHF -1.4K
AUDCHF -514
GBPNZD -1.1K
AUS200 1.6K
NZDCAD -387
EURCHF -1.1K
EURGBP 304
CHFJPY -117
EURJPY 85
NZDUSD -122
ETHUSD -6.9K
HK50 125
GBPAUD -2.1K
AUDJPY -1.3K
NZDJPY -1K
EURAUD 377
BCHUSD -264
AUDNZD 48
ATOMUSD -1.4K
UK100 19
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 320.50 USD
En kötü işlem: -2 701 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +721.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -493.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThinkMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 7
Exness-MT5Real5
0.15 × 13
RoboForex-ECN
0.20 × 35
Exness-MT5Real11
0.35 × 51
ICMarketsSC-MT5
0.40 × 15
Eightcap-Live
0.40 × 40
FBS-Real
0.67 × 21
Exness-MT5Real7
0.69 × 16
STARTRADERINTL-Live
1.00 × 1
Coinexx-Live
1.33 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 77
ICMarketsEU-MT5-5
1.75 × 16
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
itexsys-Platform
3.09 × 11
ICMarketsEU-MT5-4
3.27 × 208
Weltrade-Real
3.76 × 50
MonetaMarkets-Live
4.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
5.56 × 9
Murrentrade-Online
7.53 × 15
GoMarkets-Live
7.76 × 1303
RoboMarkets-Pro
8.08 × 13
RoboForex-Pro
9.86 × 182
TickmillEU-Live
11.00 × 1293
Forex.com-Live 536
11.77 × 152
4 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.09 19:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 18:45
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 17:45
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 20:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 19:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 18:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 09:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 11:42
A large drawdown may occur on the account again
