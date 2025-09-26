SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BTC WHOOS
Arfian Nur Rohmat

BTC WHOOS

Arfian Nur Rohmat
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -9%
FBS-Real-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
146
Kârla kapanan işlemler:
113 (77.39%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (22.60%)
En iyi işlem:
225.05 USD
En kötü işlem:
-1 817.03 USD
Brüt kâr:
4 115.29 USD (2 271 228 pips)
Brüt zarar:
-13 433.70 USD (3 035 831 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (1 396.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 396.70 USD (26)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
34.63%
Maks. mevduat yükü:
6.80%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.75
Alış işlemleri:
77 (52.74%)
Satış işlemleri:
69 (47.26%)
Kâr faktörü:
0.31
Beklenen getiri:
-63.82 USD
Ortalama kâr:
36.42 USD
Ortalama zarar:
-407.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-12 461.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 461.97 USD (16)
Aylık büyüme:
-8.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 365.46 USD
Maksimum:
12 461.97 USD (304.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.77% (12 461.97 USD)
Varlığa göre:
34.52% (14 008.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 146
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -9.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -765K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +225.05 USD
En kötü işlem: -1 817 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +1 396.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -12 461.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live05
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Weltrade-Live
0.00 × 2
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Use FBS 10.000 for 0.2 lot
İnceleme yok
2025.10.03 13:09
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 10:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.26 10:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
