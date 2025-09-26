- Büyüme
İşlemler:
146
Kârla kapanan işlemler:
113 (77.39%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (22.60%)
En iyi işlem:
225.05 USD
En kötü işlem:
-1 817.03 USD
Brüt kâr:
4 115.29 USD (2 271 228 pips)
Brüt zarar:
-13 433.70 USD (3 035 831 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (1 396.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 396.70 USD (26)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
34.63%
Maks. mevduat yükü:
6.80%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
46
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.75
Alış işlemleri:
77 (52.74%)
Satış işlemleri:
69 (47.26%)
Kâr faktörü:
0.31
Beklenen getiri:
-63.82 USD
Ortalama kâr:
36.42 USD
Ortalama zarar:
-407.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-12 461.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 461.97 USD (16)
Aylık büyüme:
-8.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9 365.46 USD
Maksimum:
12 461.97 USD (304.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.77% (12 461.97 USD)
Varlığa göre:
34.52% (14 008.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|146
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-9.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-765K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +225.05 USD
En kötü işlem: -1 817 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +1 396.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -12 461.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 5
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Weltrade-Live
|0.00 × 2
|
FXDDTrading-MT4 Live Server 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
Use FBS 10.000 for 0.2 lot
İnceleme yok
