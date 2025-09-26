SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / St03
Dai Zhong Fu

St03

Dai Zhong Fu
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
320
Kârla kapanan işlemler:
187 (58.43%)
Zararla kapanan işlemler:
133 (41.56%)
En iyi işlem:
405.22 USD
En kötü işlem:
-615.52 USD
Brüt kâr:
8 537.43 USD (424 977 pips)
Brüt zarar:
-5 810.96 USD (290 852 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (3 048.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 048.29 USD (35)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.05%
En son işlem:
46 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.40
Alış işlemleri:
208 (65.00%)
Satış işlemleri:
112 (35.00%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
8.52 USD
Ortalama kâr:
45.65 USD
Ortalama zarar:
-43.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-11.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 795.85 USD (16)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 894.41 USD
Maksimum:
1 947.03 USD (19.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.37% (1 947.03 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 320
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 137K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +405.22 USD
En kötü işlem: -616 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +3 048.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.28 10:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.98% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 09:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 43 days
