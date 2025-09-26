SinyallerBölümler
Lai Weng Keong

LWK

0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
5 (35.71%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (64.29%)
En iyi işlem:
8.02 USD
En kötü işlem:
-2.80 USD
Brüt kâr:
16.20 USD (9 995 pips)
Brüt zarar:
-14.68 USD (4 786 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (10.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.16 USD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
2.60%
Maks. mevduat yükü:
31.06%
En son işlem:
14 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
0.18
Alış işlemleri:
12 (85.71%)
Satış işlemleri:
2 (14.29%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.11 USD
Ortalama kâr:
3.24 USD
Ortalama zarar:
-1.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-4.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.26 USD (2)
Aylık büyüme:
1.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8.64 USD (7.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.98% (8.64 USD)
Varlığa göre:
2.87% (2.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500Cash 2
NETH25Cash 2
SWI20Cash 2
UK100Cash 2
AUS200Cash 2
GER40Cash 1
EU50Cash 1
US100Cash 1
HK50Cash 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500Cash -5
NETH25Cash -3
SWI20Cash 4
UK100Cash -2
AUS200Cash -2
GER40Cash 8
EU50Cash 2
US100Cash -3
HK50Cash 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500Cash -745
NETH25Cash -145
SWI20Cash 2.2K
UK100Cash -1.3K
AUS200Cash -1.7K
GER40Cash 6.8K
EU50Cash 909
US100Cash -932
HK50Cash 59
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.02 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +10.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 36" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.10.01 14:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 12:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 11:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 10:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.28 11:24
Share of trading days is too low
2025.09.28 10:25
Share of trading days is too low
2025.09.26 09:42
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 11.11% of days out of the 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 09:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.26 09:42
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.26 09:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.26 09:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LWK
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
100
USD
2
100%
14
35%
3%
1.10
0.11
USD
8%
1:500
