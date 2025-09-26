- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
182
Kârla kapanan işlemler:
128 (70.32%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (29.67%)
En iyi işlem:
8.31 EUR
En kötü işlem:
-5.78 EUR
Brüt kâr:
133.53 EUR (14 190 pips)
Brüt zarar:
-102.94 EUR (13 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (23.78 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
23.78 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
1.46
Alış işlemleri:
23 (12.64%)
Satış işlemleri:
159 (87.36%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.17 EUR
Ortalama kâr:
1.04 EUR
Ortalama zarar:
-1.91 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-16.83 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-16.83 EUR (6)
Aylık büyüme:
34.78%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.17 EUR
Maksimum:
21.01 EUR (16.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.99% (21.01 EUR)
Varlığa göre:
2.83% (3.69 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|44
|AUDUSD
|29
|NZDCAD
|22
|GBPUSD
|19
|NZDJPY
|16
|NZDUSD
|14
|AUDNZD
|14
|XAUUSD
|9
|GBPNZD
|6
|EURCAD
|5
|EURGBP
|3
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|22
|AUDUSD
|-3
|NZDCAD
|-4
|GBPUSD
|12
|NZDJPY
|-14
|NZDUSD
|10
|AUDNZD
|-8
|XAUUSD
|26
|GBPNZD
|0
|EURCAD
|-7
|EURGBP
|2
|USDJPY
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.4K
|AUDUSD
|-272
|NZDCAD
|-616
|GBPUSD
|1K
|NZDJPY
|-2K
|NZDUSD
|1K
|AUDNZD
|-1.3K
|XAUUSD
|2.6K
|GBPNZD
|42
|EURCAD
|-1K
|EURGBP
|118
|USDJPY
|-102
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.31 EUR
En kötü işlem: -6 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +23.78 EUR
Maksimum ardışık zarar: -16.83 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 5
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live18
|0.14 × 36
|
Exness-Real3
|0.18 × 17
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 117
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
ICMarketsSC-Live05
|0.56 × 25
|
FusionMarkets-Demo
|0.67 × 52
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
ICMarketsSC-Live23
|0.80 × 149
|
ICMarketsSC-Live24
|0.82 × 569
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live26
|0.97 × 1957
|
ICMarketsSC-Live25
|1.16 × 908
|
Exness-Real17
|1.19 × 206
|
VantageInternational-Demo
|1.25 × 28
