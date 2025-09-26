SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / IVOMASrev2
Stefano Masera

IVOMASrev2

Stefano Masera
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 31%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
182
Kârla kapanan işlemler:
128 (70.32%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (29.67%)
En iyi işlem:
8.31 EUR
En kötü işlem:
-5.78 EUR
Brüt kâr:
133.53 EUR (14 190 pips)
Brüt zarar:
-102.94 EUR (13 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (23.78 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
23.78 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
1.46
Alış işlemleri:
23 (12.64%)
Satış işlemleri:
159 (87.36%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.17 EUR
Ortalama kâr:
1.04 EUR
Ortalama zarar:
-1.91 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-16.83 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-16.83 EUR (6)
Aylık büyüme:
34.78%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.17 EUR
Maksimum:
21.01 EUR (16.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.99% (21.01 EUR)
Varlığa göre:
2.83% (3.69 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 44
AUDUSD 29
NZDCAD 22
GBPUSD 19
NZDJPY 16
NZDUSD 14
AUDNZD 14
XAUUSD 9
GBPNZD 6
EURCAD 5
EURGBP 3
USDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 22
AUDUSD -3
NZDCAD -4
GBPUSD 12
NZDJPY -14
NZDUSD 10
AUDNZD -8
XAUUSD 26
GBPNZD 0
EURCAD -7
EURGBP 2
USDJPY -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.4K
AUDUSD -272
NZDCAD -616
GBPUSD 1K
NZDJPY -2K
NZDUSD 1K
AUDNZD -1.3K
XAUUSD 2.6K
GBPNZD 42
EURCAD -1K
EURGBP 118
USDJPY -102
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.31 EUR
En kötü işlem: -6 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +23.78 EUR
Maksimum ardışık zarar: -16.83 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 6
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live18
0.14 × 36
Exness-Real3
0.18 × 17
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 117
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
ICMarketsSC-Live05
0.56 × 25
FusionMarkets-Demo
0.67 × 52
Tickmill-Live05
0.76 × 50
ICMarketsSC-Live23
0.80 × 149
ICMarketsSC-Live24
0.82 × 569
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live26
0.97 × 1957
ICMarketsSC-Live25
1.16 × 908
Exness-Real17
1.19 × 206
VantageInternational-Demo
1.25 × 28
73 daha fazla...
IVOMAS rev2
İnceleme yok
2025.09.26 07:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
