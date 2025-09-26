SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ROBO OCTOPUS KIN ROBOFOREX 20K
Georges Marcelo Almeida De Holanda

ROBO OCTOPUS KIN ROBOFOREX 20K

Georges Marcelo Almeida De Holanda
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1800 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
493
Kârla kapanan işlemler:
419 (84.98%)
Zararla kapanan işlemler:
74 (15.01%)
En iyi işlem:
131.85 USD
En kötü işlem:
-316.21 USD
Brüt kâr:
6 624.66 USD (51 050 pips)
Brüt zarar:
-4 030.49 USD (25 613 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
53 (732.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
732.00 USD (53)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
47.93%
Maks. mevduat yükü:
6.35%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
493
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.29
Alış işlemleri:
474 (96.15%)
Satış işlemleri:
19 (3.85%)
Kâr faktörü:
1.64
Beklenen getiri:
5.26 USD
Ortalama kâr:
15.81 USD
Ortalama zarar:
-54.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-343.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 131.36 USD (5)
Aylık büyüme:
11.38%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 131.36 USD (5.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.45% (1 131.36 USD)
Varlığa göre:
14.76% (4 224.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 487
XAUEUR 5
AUDCAD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.5K
XAUEUR 84
AUDCAD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 26K
XAUEUR 569
AUDCAD 4
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +131.85 USD
En kötü işlem: -316 USD
Maksimum ardışık kazanç: 53
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +732.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -343.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ROBO OCTOPUS KINK GOLD 20K ROBOFOREX

İnceleme yok
2025.09.26 05:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.26 05:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ROBO OCTOPUS KIN ROBOFOREX 20K
Ayda 1800 USD
11%
0
0
USD
18K
USD
1
0%
493
84%
48%
1.64
5.26
USD
15%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.