Manh Thang Ngo

EA ThangIG

Manh Thang Ngo
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 52%
EGlobalTrade-Classic3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 524
Kârla kapanan işlemler:
4 032 (53.58%)
Zararla kapanan işlemler:
3 492 (46.41%)
En iyi işlem:
243.13 USD
En kötü işlem:
-304.36 USD
Brüt kâr:
39 657.53 USD (15 606 326 pips)
Brüt zarar:
-37 040.18 USD (15 527 604 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (506.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
916.47 USD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
38.49%
Maks. mevduat yükü:
3.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
189
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.48
Alış işlemleri:
3 784 (50.29%)
Satış işlemleri:
3 740 (49.71%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
9.84 USD
Ortalama zarar:
-10.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-50.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-649.46 USD (6)
Aylık büyüme:
12.85%
Yıllık tahmin:
155.94%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
804.81 USD
Maksimum:
1 766.69 USD (25.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.91% (1 766.69 USD)
Varlığa göre:
1.47% (111.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 7524
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 83K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +243.13 USD
En kötü işlem: -304 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +506.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobalTrade-Classic3
13.33 × 3
SL-TP strategy for each order to earn saost risk
WhatsApp +84 862.399.588
İnceleme yok
2025.09.26 04:40
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.36% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 04:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.