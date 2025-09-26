- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7 524
Kârla kapanan işlemler:
4 032 (53.58%)
Zararla kapanan işlemler:
3 492 (46.41%)
En iyi işlem:
243.13 USD
En kötü işlem:
-304.36 USD
Brüt kâr:
39 657.53 USD (15 606 326 pips)
Brüt zarar:
-37 040.18 USD (15 527 604 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (506.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
916.47 USD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
38.49%
Maks. mevduat yükü:
3.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
189
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.48
Alış işlemleri:
3 784 (50.29%)
Satış işlemleri:
3 740 (49.71%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
9.84 USD
Ortalama zarar:
-10.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
28 (-50.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-649.46 USD (6)
Aylık büyüme:
12.85%
Yıllık tahmin:
155.94%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
804.81 USD
Maksimum:
1 766.69 USD (25.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.91% (1 766.69 USD)
Varlığa göre:
1.47% (111.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7524
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|83K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +243.13 USD
En kötü işlem: -304 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +506.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
SL-TP strategy for each order to earn saost risk
WhatsApp +84 862.399.588
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
52%
0
0
USD
USD
7.6K
USD
USD
19
97%
7 524
53%
38%
1.07
0.35
USD
USD
26%
1:500