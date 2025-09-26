SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Coklat Valbury
Iskandar Iskandar

Coklat Valbury

Iskandar Iskandar
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 183%
ValburyAsiaFutures-Real
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
192
Kârla kapanan işlemler:
145 (75.52%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (24.48%)
En iyi işlem:
13.62 USD
En kötü işlem:
-41.71 USD
Brüt kâr:
474.78 USD (41 058 pips)
Brüt zarar:
-313.73 USD (27 150 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (131.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
131.27 USD (41)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
8.22%
Maks. mevduat yükü:
31.64%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.19
Alış işlemleri:
132 (68.75%)
Satış işlemleri:
60 (31.25%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
0.84 USD
Ortalama kâr:
3.27 USD
Ortalama zarar:
-6.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-50.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.30 USD (3)
Aylık büyüme:
205.52%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
61.01 USD
Maksimum:
73.63 USD (65.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.38% (73.63 USD)
Varlığa göre:
21.42% (52.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 167
USDJPY 25
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 173
USDJPY -12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 16K
USDJPY -1.7K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.62 USD
En kötü işlem: -42 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +131.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValburyAsiaFutures-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PlexyTrade-Live
9.29 × 14
İnceleme yok
2025.10.06 15:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.26 08:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 08:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 04:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

