- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
4 (44.44%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (55.56%)
En iyi işlem:
1.00 USD
En kötü işlem:
-0.59 USD
Brüt kâr:
2.81 USD (412 pips)
Brüt zarar:
-2.04 USD (288 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.66 USD (3)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
53.28%
Maks. mevduat yükü:
21.72%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.41
Alış işlemleri:
9 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
0.70 USD
Ortalama zarar:
-0.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.81 USD (4)
Aylık büyüme:
4.12%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.89 USD (8.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.84% (1.89 USD)
Varlığa göre:
3.84% (0.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCAD
|6
|EURJPY
|2
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCAD
|1
|EURJPY
|0
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCAD
|77
|EURJPY
|-66
|AUDNZD
|113
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.00 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +2.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 11
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 3
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.36 × 22
|
BlueberryMarkets-Live
|0.75 × 16
|
Tickmill-Live04
|1.00 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|1.75 × 8
|
RoboForex-Pro-3
|2.00 × 19
|
VantageFXInternational-Live 4
|3.00 × 1
|
NPBFX-Real
|4.38 × 8
|
FBS-Real-2
|4.75 × 8
|
AAFXTrading-Live
|17.00 × 2
Algotrading
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
USD
19
USD
USD
1
100%
9
44%
53%
1.37
0.09
USD
USD
9%
1:500