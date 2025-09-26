SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / DragonV
Ty Ha Hoang

DragonV

Ty Ha Hoang
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
58
Kârla kapanan işlemler:
50 (86.20%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (13.79%)
En iyi işlem:
18.87 USD
En kötü işlem:
-6.66 USD
Brüt kâr:
282.45 USD (7 130 pips)
Brüt zarar:
-54.83 USD (448 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (60.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.95 USD (7)
Sharpe oranı:
0.93
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
89.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
126
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
18.30
Alış işlemleri:
38 (65.52%)
Satış işlemleri:
20 (34.48%)
Kâr faktörü:
5.15
Beklenen getiri:
3.92 USD
Ortalama kâr:
5.65 USD
Ortalama zarar:
-6.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.66 USD (1)
Aylık büyüme:
10.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.80 USD
Maksimum:
12.44 USD (0.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.27% (6.84 USD)
Varlığa göre:
33.73% (861.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDJPY 14
EURGBP 13
USDJPY 6
AUDUSD 5
GBPUSD 5
EURJPY 5
EURUSD 4
USDCHF 3
USDCAD 2
NZDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDJPY 26
EURGBP 14
USDJPY 34
AUDUSD 19
GBPUSD 33
EURJPY 23
EURUSD 40
USDCHF 34
USDCAD 24
NZDUSD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDJPY 903
EURGBP 419
USDJPY 1.2K
AUDUSD 451
GBPUSD 698
EURJPY 820
EURUSD 822
USDCHF 555
USDCAD 697
NZDUSD 90
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.87 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +60.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 35
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
EverestCM-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 12
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
SolidECN-Server
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
Axiory-Live
0.33 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
0.35 × 184
ICMarketsEU-MT5-4
0.36 × 11
FPMarkets-Live
0.40 × 176
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
Exness-MT5Real8
0.45 × 471
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
0.54 × 6686
ForexClub-MT5 Real Server
0.57 × 495
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
GoMarkets-Live
0.64 × 87
106 daha fazla...
Stable, low DD, high profit.
İnceleme yok
2025.09.26 02:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DragonV
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
2.6K
USD
1
0%
58
86%
100%
5.15
3.92
USD
34%
1:500
