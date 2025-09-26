- Büyüme
İşlemler:
58
Kârla kapanan işlemler:
50 (86.20%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (13.79%)
En iyi işlem:
18.87 USD
En kötü işlem:
-6.66 USD
Brüt kâr:
282.45 USD (7 130 pips)
Brüt zarar:
-54.83 USD (448 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (60.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.95 USD (7)
Sharpe oranı:
0.93
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
89.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
126
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
18.30
Alış işlemleri:
38 (65.52%)
Satış işlemleri:
20 (34.48%)
Kâr faktörü:
5.15
Beklenen getiri:
3.92 USD
Ortalama kâr:
5.65 USD
Ortalama zarar:
-6.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.66 USD (1)
Aylık büyüme:
10.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.80 USD
Maksimum:
12.44 USD (0.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.27% (6.84 USD)
Varlığa göre:
33.73% (861.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|14
|EURGBP
|13
|USDJPY
|6
|AUDUSD
|5
|GBPUSD
|5
|EURJPY
|5
|EURUSD
|4
|USDCHF
|3
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDJPY
|26
|EURGBP
|14
|USDJPY
|34
|AUDUSD
|19
|GBPUSD
|33
|EURJPY
|23
|EURUSD
|40
|USDCHF
|34
|USDCAD
|24
|NZDUSD
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDJPY
|903
|EURGBP
|419
|USDJPY
|1.2K
|AUDUSD
|451
|GBPUSD
|698
|EURJPY
|820
|EURUSD
|822
|USDCHF
|555
|USDCAD
|697
|NZDUSD
|90
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.87 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +60.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
|
Axiory-Live
|0.33 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.35 × 184
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.36 × 11
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 176
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
Exness-MT5Real8
|0.45 × 471
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.54 × 6686
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.57 × 495
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
GoMarkets-Live
|0.64 × 87
Stable, low DD, high profit.
