- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
527
Kârla kapanan işlemler:
399 (75.71%)
Zararla kapanan işlemler:
128 (24.29%)
En iyi işlem:
246.80 USD
En kötü işlem:
-537.10 USD
Brüt kâr:
9 646.04 USD (111 718 pips)
Brüt zarar:
-8 186.96 USD (103 620 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (268.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
838.58 USD (9)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
12.27%
Maks. mevduat yükü:
42.89%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
1.03
Alış işlemleri:
393 (74.57%)
Satış işlemleri:
134 (25.43%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
2.77 USD
Ortalama kâr:
24.18 USD
Ortalama zarar:
-63.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-65.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 418.30 USD (5)
Aylık büyüme:
226.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
72.30 USD
Maksimum:
1 418.30 USD (42.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.14% (698.45 USD)
Varlığa göre:
36.54% (836.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|527
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +246.80 USD
En kötü işlem: -537 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +268.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -65.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
202%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
5
0%
527
75%
12%
1.17
2.77
USD
USD
44%
1:500