- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
74 (80.43%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (19.57%)
En iyi işlem:
20.62 USD
En kötü işlem:
-32.21 USD
Brüt kâr:
309.27 USD (27 330 pips)
Brüt zarar:
-234.13 USD (22 346 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (77.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
77.28 USD (16)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
8.65%
Maks. mevduat yükü:
26.81%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.45
Alış işlemleri:
32 (34.78%)
Satış işlemleri:
60 (65.22%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
4.18 USD
Ortalama zarar:
-13.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-19.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.21 USD (1)
Aylık büyüme:
3.87%
Yıllık tahmin:
46.91%
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
51.90 USD (19.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.65% (51.90 USD)
Varlığa göre:
43.80% (135.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|53
|XAUUSD
|38
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.
|68
|XAUUSD
|4
|GBPUSD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.
|5.8K
|XAUUSD
|-872
|GBPUSD
|99
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.62 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +77.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 7
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.72 × 18
|
VantageInternational-Live 22
|0.75 × 4
|
VantageInternational-Live 7
|1.14 × 22
|
VantageInternational-Live 5
|2.05 × 204
|
RoboForex-ProCent-6
|2.67 × 9
|
VantageInternational-Live 9
|2.85 × 292
|
RoboForex-Pro
|3.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
|
Exness-Real
|4.33 × 9
|
RoboForex-Pro-2
|6.01 × 107
|
VantageInternational-Live 18
|6.99 × 88
|
VantageInternational-Live 11
|7.01 × 100
|
VantageInternational-Live 8
|7.76 × 299
|
BlackBullMarkets-Live
|8.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|9.33 × 107
|
RoboForex-ProCent-5
|13.62 × 318
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
39%
0
0
USD
USD
329
USD
USD
59
79%
92
80%
9%
1.32
0.82
USD
USD
44%
1:500