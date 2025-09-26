SinyallerBölümler
Daniel Kwame A Antwi

Mixed Bag FX

Daniel Kwame A Antwi
0 inceleme
Güvenilirlik
59 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 39%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
74 (80.43%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (19.57%)
En iyi işlem:
20.62 USD
En kötü işlem:
-32.21 USD
Brüt kâr:
309.27 USD (27 330 pips)
Brüt zarar:
-234.13 USD (22 346 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (77.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
77.28 USD (16)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
8.65%
Maks. mevduat yükü:
26.81%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.45
Alış işlemleri:
32 (34.78%)
Satış işlemleri:
60 (65.22%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
4.18 USD
Ortalama zarar:
-13.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-19.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.21 USD (1)
Aylık büyüme:
3.87%
Yıllık tahmin:
46.91%
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
51.90 USD (19.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.65% (51.90 USD)
Varlığa göre:
43.80% (135.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD. 53
XAUUSD 38
GBPUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD. 68
XAUUSD 4
GBPUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD. 5.8K
XAUUSD -872
GBPUSD 99
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.62 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +77.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 7
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real28
0.72 × 18
VantageInternational-Live 22
0.75 × 4
VantageInternational-Live 7
1.14 × 22
VantageInternational-Live 5
2.05 × 204
RoboForex-ProCent-6
2.67 × 9
VantageInternational-Live 9
2.85 × 292
RoboForex-Pro
3.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 1
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
Exness-Real
4.33 × 9
RoboForex-Pro-2
6.01 × 107
VantageInternational-Live 18
6.99 × 88
VantageInternational-Live 11
7.01 × 100
VantageInternational-Live 8
7.76 × 299
BlackBullMarkets-Live
8.00 × 1
VantageInternational-Live 2
9.33 × 107
RoboForex-ProCent-5
13.62 × 318
İnceleme yok
2025.10.01 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:13
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 07:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 06:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 05:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 04:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 02:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 01:27
Trading operations on the account were performed for only 55 days. This comprises 13.65% of days out of the 403 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 01:27
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
