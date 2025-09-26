- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
En iyi işlem:
22.50 USD
En kötü işlem:
-2.50 USD
Brüt kâr:
66.90 USD (51 900 pips)
Brüt zarar:
-5.61 USD (4 514 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (57.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.00 USD (5)
Sharpe oranı:
0.90
Alım-satım etkinliği:
1.86%
Maks. mevduat yükü:
5.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
34 dakika
Düzelme faktörü:
22.53
Alış işlemleri:
4 (50.00%)
Satış işlemleri:
4 (50.00%)
Kâr faktörü:
11.93
Beklenen getiri:
7.66 USD
Ortalama kâr:
11.15 USD
Ortalama zarar:
-2.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.50 USD (1)
Aylık büyüme:
20.90%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.45 USD
Maksimum:
2.72 USD (0.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.75% (2.61 USD)
Varlığa göre:
0.43% (1.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|61
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|47K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
İnceleme yok
