SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Soldados 2
Denis Lopez Perez

Soldados 2

Denis Lopez Perez
0 inceleme
134 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2023 -3%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
64
Kârla kapanan işlemler:
33 (51.56%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (48.44%)
En iyi işlem:
715.90 USD
En kötü işlem:
-537.97 USD
Brüt kâr:
8 196.41 USD (28 432 pips)
Brüt zarar:
-10 925.75 USD (15 147 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (1 034.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 473.58 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.50
Alış işlemleri:
32 (50.00%)
Satış işlemleri:
32 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-42.65 USD
Ortalama kâr:
248.38 USD
Ortalama zarar:
-352.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3 055.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 055.57 USD (6)
Aylık büyüme:
0.23%
Yıllık tahmin:
2.84%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 192.39 USD
Maksimum:
5 509.10 USD (5.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.38% (5 509.10 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 10
AUDUSD 9
XAGUSD 8
GBPJPY 6
NDX 6
XAUUSD 6
XTIUSD 4
USDJPY 4
SPX500 2
WS30 2
NZDUSD 2
GBPUSD 2
EURUSD 2
XNGUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD -218
AUDUSD -1.6K
XAGUSD -1.4K
GBPJPY 2.5K
NDX 1.7K
XAUUSD -2.2K
XTIUSD -1.5K
USDJPY 973
SPX500 110
WS30 516
NZDUSD -1K
GBPUSD -1K
EURUSD 472
XNGUSD -31
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 2.9K
AUDUSD -553
XAGUSD -1.1K
GBPJPY 9.1K
NDX 8.6K
XAUUSD -5.6K
XTIUSD -836
USDJPY 2.2K
SPX500 347
WS30 357
NZDUSD -1.2K
GBPUSD -1.4K
EURUSD 946
XNGUSD -16
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +715.90 USD
En kötü işlem: -538 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 034.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 055.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
No dudes en hacer nada, solo cree en ti mismo. 
İnceleme yok
2025.09.25 23:14
Trading operations on the account were performed for only 32 days. This comprises 3.4% of days out of the 940 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 23:14
80% of trades performed within 22 days. This comprises 2.34% of days out of the 940 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 23:14
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
