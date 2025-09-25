- Büyüme
İşlemler:
15
Kârla kapanan işlemler:
11 (73.33%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (26.67%)
En iyi işlem:
7.67 USD
En kötü işlem:
-5.70 USD
Brüt kâr:
27.40 USD (2 234 pips)
Brüt zarar:
-12.64 USD (1 135 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (12.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.29 USD (2)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
87.44%
Maks. mevduat yükü:
9.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.29
Alış işlemleri:
6 (40.00%)
Satış işlemleri:
9 (60.00%)
Kâr faktörü:
2.17
Beklenen getiri:
0.98 USD
Ortalama kâr:
2.49 USD
Ortalama zarar:
-3.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-11.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.33 USD (2)
Aylık büyüme:
7.38%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.28 USD
Maksimum:
11.41 USD (5.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.02% (11.41 USD)
Varlığa göre:
18.95% (40.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|22
|GBPUSD
|-11
|EURUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2K
|GBPUSD
|-1.1K
|EURUSD
|187
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.67 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +12.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.22 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.47 × 100
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5652
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
ICMarketsSC-MT5
|0.79 × 6974
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 884
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
