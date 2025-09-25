- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
0
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
Veri yok
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Bienvenue sur le signal One Million Club 🚀
🔹 Broker utilisé : FP Markets (ECN – spreads ultra bas & exécution rapide).
🔹 Stratégie : Scalping & Intraday sur les indices (US30, GER40), les métaux (XAU/USD) et les cryptos (BTC/USD).
🔹 Objectif : Croissance régulière avec drawdown limité.
🔹 Risque : Chaque trade est protégé par un Stop Loss, aucune martingale ni grid.
✅ Avantages pour les copieurs :
Exécution rapide grâce à FP Markets.
Croissance stable avec gestion stricte du risque.
Accessible dès 100 USD de capital.
Adapté aux traders recherchant performance et sécurité.
⚠️ Recommandations :
Levier utilisé : 1:500.
Capital minimum conseillé : 100 USD.
Copier avec même niveau de risque que le signal pour des résultats optimaux.
---
👉 Rejoignez le One Million Club et faites partie d’une stratégie disciplinée et transparente 📊
İnceleme yok