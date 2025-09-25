- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
72
Kârla kapanan işlemler:
59 (81.94%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (18.06%)
En iyi işlem:
50.95 USD
En kötü işlem:
-79.50 USD
Brüt kâr:
434.00 USD (68 243 pips)
Brüt zarar:
-164.72 USD (20 416 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (143.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
143.93 USD (15)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
86.24%
Maks. mevduat yükü:
112.60%
En son işlem:
21 saat önce
Hafta başına işlemler:
72
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
3.39
Alış işlemleri:
46 (63.89%)
Satış işlemleri:
26 (36.11%)
Kâr faktörü:
2.63
Beklenen getiri:
3.74 USD
Ortalama kâr:
7.36 USD
Ortalama zarar:
-12.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-79.50 USD (1)
Aylık büyüme:
26.97%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
79.50 USD (6.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.24% (79.50 USD)
Varlığa göre:
23.40% (254.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|BTCUSD
|7
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|256
|BTCUSD
|14
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|45K
|BTCUSD
|2.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +50.95 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +143.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
27%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
73%
72
81%
86%
2.63
3.74
USD
USD
23%
1:200