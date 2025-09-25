- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
303
Kârla kapanan işlemler:
263 (86.79%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (13.20%)
En iyi işlem:
7.85 USD
En kötü işlem:
-12.47 USD
Brüt kâr:
379.92 USD (97 332 pips)
Brüt zarar:
-142.58 USD (49 269 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (64.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
64.50 USD (40)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
303
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
6.34
Alış işlemleri:
289 (95.38%)
Satış işlemleri:
14 (4.62%)
Kâr faktörü:
2.66
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
1.44 USD
Ortalama zarar:
-3.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-37.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.44 USD (5)
Aylık büyüme:
13.93%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
37.44 USD (1.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.99% (37.44 USD)
Varlığa göre:
16.96% (312.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|295
|BTCUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|236
|BTCUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|25K
|BTCUSD
|23K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.85 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +64.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ROBO OCTOPUS COPYTRADER XM GLOBAL - MT5
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1800 USD
14%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
1
5%
303
86%
100%
2.66
0.78
USD
USD
17%
1:500