Georges Marcelo Almeida De Holanda

ROBO OCOTPUS COPYTRADER XM GLOBAL

Georges Marcelo Almeida De Holanda
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1800 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 14%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
303
Kârla kapanan işlemler:
263 (86.79%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (13.20%)
En iyi işlem:
7.85 USD
En kötü işlem:
-12.47 USD
Brüt kâr:
379.92 USD (97 332 pips)
Brüt zarar:
-142.58 USD (49 269 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (64.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
64.50 USD (40)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.09%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
303
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
6.34
Alış işlemleri:
289 (95.38%)
Satış işlemleri:
14 (4.62%)
Kâr faktörü:
2.66
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
1.44 USD
Ortalama zarar:
-3.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-37.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.44 USD (5)
Aylık büyüme:
13.93%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
37.44 USD (1.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.99% (37.44 USD)
Varlığa göre:
16.96% (312.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 295
BTCUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 236
BTCUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 25K
BTCUSD 23K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.85 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 40
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +64.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 2
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
ROBO OCTOPUS COPYTRADER XM GLOBAL - MT5

İnceleme yok
2025.09.25 20:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 20:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

