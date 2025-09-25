- Büyüme
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
7 (63.63%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (36.36%)
En iyi işlem:
6 109.40 USD
En kötü işlem:
-1 166.96 USD
Brüt kâr:
6 568.62 USD (7 816 pips)
Brüt zarar:
-2 189.74 USD (2 580 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (213.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 109.40 USD (1)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
30.81%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.27
Alış işlemleri:
6 (54.55%)
Satış işlemleri:
5 (45.45%)
Kâr faktörü:
3.00
Beklenen getiri:
398.08 USD
Ortalama kâr:
938.37 USD
Ortalama zarar:
-547.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-949.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 166.96 USD (1)
Aylık büyüme:
4.40%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 741.03 USD
Maksimum:
1 932.91 USD (1.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.93% (1 934.29 USD)
Varlığa göre:
1.52% (1 589.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|10
|XAUUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|-1.7K
|XAUUSD
|6.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-995
|XAUUSD
|6.2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6 109.40 USD
En kötü işlem: -1 167 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +213.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -949.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 42
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.62 × 125
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.35 × 271
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.50 × 4
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 16
|
PrimeCodex-MT5
|2.31 × 36
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.46 × 61
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.86 × 21
|
VantageFXInternational-Live
|3.93 × 27
|
AdmiralMarkets-Live
|4.82 × 50
|
Ava-Real 1-MT5
|5.00 × 1
|
Binary.com-Server
|5.67 × 6
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
4%
0
0
USD
USD
104K
USD
USD
1
100%
11
63%
100%
2.99
398.08
USD
USD
2%
1:200