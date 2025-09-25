- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
21 (58.33%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (41.67%)
En iyi işlem:
90.38 USD
En kötü işlem:
-47.30 USD
Brüt kâr:
476.40 USD (8 585 pips)
Brüt zarar:
-216.28 USD (4 587 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (141.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
141.73 USD (5)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.04%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.57
Alış işlemleri:
15 (41.67%)
Satış işlemleri:
21 (58.33%)
Kâr faktörü:
2.20
Beklenen getiri:
7.23 USD
Ortalama kâr:
22.69 USD
Ortalama zarar:
-14.42 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-51.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.32 USD (5)
Aylık büyüme:
5.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
39.04 USD
Maksimum:
56.89 USD (1.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.09% (56.89 USD)
Varlığa göre:
2.71% (142.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD.h
|5
|GBPUSD.h
|3
|USDCAD.h
|3
|XAGUSD.h
|3
|USDJPY.h
|3
|AUDUSD.h
|3
|EURAUD.h
|3
|NZDUSD.h
|3
|USDCHF.h
|3
|XAUUSD.h
|2
|EURCHF.h
|2
|AUDNZD.h
|1
|AUDJPY.h
|1
|EURGBP.h
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD.h
|1
|GBPUSD.h
|62
|USDCAD.h
|28
|XAGUSD.h
|204
|USDJPY.h
|-1
|AUDUSD.h
|-28
|EURAUD.h
|16
|NZDUSD.h
|48
|USDCHF.h
|28
|XAUUSD.h
|-46
|EURCHF.h
|-41
|AUDNZD.h
|-3
|AUDJPY.h
|-2
|EURGBP.h
|-5
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD.h
|96
|GBPUSD.h
|1.3K
|USDCAD.h
|414
|XAGUSD.h
|4.1K
|USDJPY.h
|-51
|AUDUSD.h
|-253
|EURAUD.h
|375
|NZDUSD.h
|665
|USDCHF.h
|385
|XAUUSD.h
|-2.6K
|EURCHF.h
|-240
|AUDNZD.h
|-38
|AUDJPY.h
|-28
|EURGBP.h
|-49
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +90.38 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +141.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IntlMitraFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Teper Breakout
https://t.me/+Jb61BEkRIuBkOGFl
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
5%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
1
100%
36
58%
100%
2.20
7.23
USD
USD
3%
1:500