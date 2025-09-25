SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Tlebebe
Morapedi

Tlebebe

Morapedi
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -11%
Exness-Real20
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
98
Kârla kapanan işlemler:
26 (26.53%)
Zararla kapanan işlemler:
72 (73.47%)
En iyi işlem:
31.95 USD
En kötü işlem:
-7.06 USD
Brüt kâr:
205.51 USD (24 306 pips)
Brüt zarar:
-222.35 USD (10 759 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (202.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
202.16 USD (17)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
38.04%
Maks. mevduat yükü:
134.64%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
100
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
54 (55.10%)
Satış işlemleri:
44 (44.90%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.17 USD
Ortalama kâr:
7.90 USD
Ortalama zarar:
-3.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
38 (-159.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-159.22 USD (38)
Aylık büyüme:
-11.23%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.84 USD
Maksimum:
219.14 USD (62.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.20% (219.14 USD)
Varlığa göre:
42.12% (148.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDm 34
EURUSDm 16
USDCHFm 15
NZDUSDm 10
DXYm 8
USDJPYm 5
USDCADm 4
XAGUSDm 3
USDZARm 2
BTCUSDm 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDm -42
EURUSDm -34
USDCHFm -46
NZDUSDm 33
DXYm -27
USDJPYm -1
USDCADm 2
XAGUSDm 95
USDZARm 1
BTCUSDm 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDm -2.1K
EURUSDm -1.7K
USDCHFm -1.8K
NZDUSDm 1.7K
DXYm -1.4K
USDJPYm -49
USDCADm 128
XAGUSDm 1.9K
USDZARm 778
BTCUSDm 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.95 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 38
Maksimum ardışık kâr: +202.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -159.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real20" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

The best us dollar pairs signals provider
İnceleme yok
2025.09.30 17:28
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.30 15:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 15:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 15:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 14:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.30 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 14:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.30 13:19
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 12:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 11:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.28 06:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2025.09.25 21:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.25 21:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 16:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 16:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
