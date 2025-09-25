SinyallerBölümler
Iik Sudarhana

Cabang4A

Iik Sudarhana
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -76%
JustMarkets-Live2
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
13 (35.13%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (64.86%)
En iyi işlem:
93 512.34 IDR
En kötü işlem:
-160 178.80 IDR
Brüt kâr:
500 466.22 IDR (3 298 pips)
Brüt zarar:
-879 455.46 IDR (5 752 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (250 821.43 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
250 821.43 IDR (3)
Sharpe oranı:
-0.21
Alım-satım etkinliği:
35.13%
Maks. mevduat yükü:
262.43%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.72
Alış işlemleri:
12 (32.43%)
Satış işlemleri:
25 (67.57%)
Kâr faktörü:
0.57
Beklenen getiri:
-10 242.95 IDR
Ortalama kâr:
38 497.40 IDR
Ortalama zarar:
-36 643.98 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-524 644.05 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-524 644.05 IDR (13)
Aylık büyüme:
-75.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
378 989.24 IDR
Maksimum:
524 644.05 IDR (81.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.26% (524 644.05 IDR)
Varlığa göre:
54.93% (219 224.26 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.m 16
GBPUSD.m 6
AUDUSD.m 5
USDJPY.m 3
XAUUSD.m 3
GBPJPY.m 2
USDCAD.m 1
USDCHF.m 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.m -3
GBPUSD.m 7
AUDUSD.m 2
USDJPY.m 0
XAUUSD.m -30
GBPJPY.m -10
USDCAD.m 1
USDCHF.m -6
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.m -149
GBPUSD.m 428
AUDUSD.m 127
USDJPY.m -21
XAUUSD.m -1.8K
GBPJPY.m -887
USDCAD.m 110
USDCHF.m -282
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +93 512.34 IDR
En kötü işlem: -160 179 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +250 821.43 IDR
Maksimum ardışık zarar: -524 644.05 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JustMarkets-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Ar-Rahman Foundation account.
İnceleme yok
2025.09.26 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 19:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 17:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 13:55
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 15:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 15:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
