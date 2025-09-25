- Büyüme
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
13 (35.13%)
Zararla kapanan işlemler:
24 (64.86%)
En iyi işlem:
93 512.34 IDR
En kötü işlem:
-160 178.80 IDR
Brüt kâr:
500 466.22 IDR (3 298 pips)
Brüt zarar:
-879 455.46 IDR (5 752 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (250 821.43 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
250 821.43 IDR (3)
Sharpe oranı:
-0.21
Alım-satım etkinliği:
35.13%
Maks. mevduat yükü:
262.43%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.72
Alış işlemleri:
12 (32.43%)
Satış işlemleri:
25 (67.57%)
Kâr faktörü:
0.57
Beklenen getiri:
-10 242.95 IDR
Ortalama kâr:
38 497.40 IDR
Ortalama zarar:
-36 643.98 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-524 644.05 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-524 644.05 IDR (13)
Aylık büyüme:
-75.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
378 989.24 IDR
Maksimum:
524 644.05 IDR (81.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.26% (524 644.05 IDR)
Varlığa göre:
54.93% (219 224.26 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD.m
|16
|GBPUSD.m
|6
|AUDUSD.m
|5
|USDJPY.m
|3
|XAUUSD.m
|3
|GBPJPY.m
|2
|USDCAD.m
|1
|USDCHF.m
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD.m
|-3
|GBPUSD.m
|7
|AUDUSD.m
|2
|USDJPY.m
|0
|XAUUSD.m
|-30
|GBPJPY.m
|-10
|USDCAD.m
|1
|USDCHF.m
|-6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD.m
|-149
|GBPUSD.m
|428
|AUDUSD.m
|127
|USDJPY.m
|-21
|XAUUSD.m
|-1.8K
|GBPJPY.m
|-887
|USDCAD.m
|110
|USDCHF.m
|-282
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +93 512.34 IDR
En kötü işlem: -160 179 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +250 821.43 IDR
Maksimum ardışık zarar: -524 644.05 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JustMarkets-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Ar-Rahman Foundation account.
İnceleme yok
