İşlemler:
13 077
Kârla kapanan işlemler:
7 037 (53.81%)
Zararla kapanan işlemler:
6 040 (46.19%)
En iyi işlem:
4 396.77 USD
En kötü işlem:
-4 113.92 USD
Brüt kâr:
194 497.67 USD (1 278 754 pips)
Brüt zarar:
-175 893.00 USD (1 530 428 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (103.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 480.84 USD (8)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.83%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
2819
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
6 579 (50.31%)
Satış işlemleri:
6 498 (49.69%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
1.42 USD
Ortalama kâr:
27.64 USD
Ortalama zarar:
-29.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-50 713.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50 713.20 USD (21)
Aylık büyüme:
0.81%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16 674.37 USD
Maksimum:
50 713.20 USD (9.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.50% (50 713.20 USD)
Varlığa göre:
1.22% (6 310.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|13077
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.UScent
|19K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.UScent
|-252K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 396.77 USD
En kötü işlem: -4 114 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +103.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -50 713.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GinzoNetwork-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
