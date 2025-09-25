SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Water flow
Li Min Lin

Water flow

Li Min Lin
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
GinzoNetwork-Trade
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13 077
Kârla kapanan işlemler:
7 037 (53.81%)
Zararla kapanan işlemler:
6 040 (46.19%)
En iyi işlem:
4 396.77 USD
En kötü işlem:
-4 113.92 USD
Brüt kâr:
194 497.67 USD (1 278 754 pips)
Brüt zarar:
-175 893.00 USD (1 530 428 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (103.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 480.84 USD (8)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.83%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
2819
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
0.37
Alış işlemleri:
6 579 (50.31%)
Satış işlemleri:
6 498 (49.69%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
1.42 USD
Ortalama kâr:
27.64 USD
Ortalama zarar:
-29.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-50 713.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50 713.20 USD (21)
Aylık büyüme:
0.81%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16 674.37 USD
Maksimum:
50 713.20 USD (9.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.50% (50 713.20 USD)
Varlığa göre:
1.22% (6 310.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.UScent 13077
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.UScent 19K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.UScent -252K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 396.77 USD
En kötü işlem: -4 114 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +103.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -50 713.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GinzoNetwork-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

A steady stream of water flows for a long time.
İnceleme yok
2025.09.25 15:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 15:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Water flow
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
519K
USD
7
99%
13 077
53%
100%
1.10
1.42
USD
9%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.