İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
12 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
53.09 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
133.10 USD (1 439 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
12 (133.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
133.10 USD (12)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
1.01%
Maks. mevduat yükü:
10.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 (16.67%)
Satış işlemleri:
10 (83.33%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
11.09 USD
Ortalama kâr:
11.09 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
26.61%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.41% (8.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|133
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +53.09 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +133.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 30
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 4
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 35
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
İnceleme yok
