Dwi Sudarsono

BTCUSD Only

Dwi Sudarsono
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -6%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
77
Kârla kapanan işlemler:
16 (20.77%)
Zararla kapanan işlemler:
61 (79.22%)
En iyi işlem:
20.01 USD
En kötü işlem:
-8.33 USD
Brüt kâr:
312.08 USD (3 140 120 pips)
Brüt zarar:
-318.16 USD (3 144 019 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (38.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.80 USD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
37.00%
Maks. mevduat yükü:
7.62%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.08
Alış işlemleri:
37 (48.05%)
Satış işlemleri:
40 (51.95%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.08 USD
Ortalama kâr:
19.51 USD
Ortalama zarar:
-5.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-77.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-77.27 USD (22)
Aylık büyüme:
-2.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.27 USD
Maksimum:
77.27 USD (45.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.70% (52.27 USD)
Varlığa göre:
6.65% (6.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -6
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -3.9K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.01 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +38.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -77.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.17 10:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 09:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 14:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 11:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 03:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 15:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 19:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 14:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 11:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.05 11:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 06:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.03 08:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.01 09:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 10:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 16:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 15:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 19:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 17:48
A large drawdown may occur on the account again
