- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
195
Kârla kapanan işlemler:
98 (50.25%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (49.74%)
En iyi işlem:
331.51 USD
En kötü işlem:
-262.55 USD
Brüt kâr:
1 583.78 USD (184 933 pips)
Brüt zarar:
-2 424.69 USD (10 613 691 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (123.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
485.81 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
171.22%
En son işlem:
47 dakika önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.59
Alış işlemleri:
82 (42.05%)
Satış işlemleri:
113 (57.95%)
Kâr faktörü:
0.65
Beklenen getiri:
-4.31 USD
Ortalama kâr:
16.16 USD
Ortalama zarar:
-25.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-325.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-714.95 USD (9)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 114.66 USD
Maksimum:
1 434.95 USD (266.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (1 434.95 USD)
Varlığa göre:
84.15% (452.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|156
|EURUSD
|12
|BTCUSD
|11
|XAGUSD
|5
|AUDUSD
|5
|USDCHF
|4
|NG
|1
|BRN
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-18
|EURUSD
|-49
|BTCUSD
|-699
|XAGUSD
|-45
|AUDUSD
|-20
|USDCHF
|-10
|NG
|0
|BRN
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-4.8K
|EURUSD
|-1.7K
|BTCUSD
|-10M
|XAGUSD
|-903
|AUDUSD
|-799
|USDCHF
|-390
|NG
|1
|BRN
|1
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +331.51 USD
En kötü işlem: -263 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +123.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -325.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 31
|0.23 × 66
|
XMTrading-Real 250
|0.23 × 107
|
XMTrading-Real 257
|0.24 × 80
|
XMTrading-Real 252
|0.25 × 244
|
XMTrading-Real 256
|0.25 × 89
|
XMTrading-Real 254
|0.25 × 327
|
XMTrading-Real 253
|0.34 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.50 × 29315
|
ICMarketsSC-Live03
|0.59 × 240
|
DooFintech-Live 5
|0.59 × 22
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.61 × 8228
|
ICMarketsSC-Live20
|0.80 × 41
|
ICMarketsSC-Live19
|0.84 × 299
|
Exness-Real9
|0.88 × 313
|
ICMarketsEU-Live17
|0.96 × 137
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.97 × 115
-100%
0
0
USD
USD
462
USD
USD
5
0%
195
50%
100%
0.65
-4.31
USD
USD
100%
1:500