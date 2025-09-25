SinyallerBölümler
Vitalii Tupytsia

Libertex1

Vitalii Tupytsia
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -100%
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
195
Kârla kapanan işlemler:
98 (50.25%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (49.74%)
En iyi işlem:
331.51 USD
En kötü işlem:
-262.55 USD
Brüt kâr:
1 583.78 USD (184 933 pips)
Brüt zarar:
-2 424.69 USD (10 613 691 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (123.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
485.81 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
171.22%
En son işlem:
47 dakika önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.59
Alış işlemleri:
82 (42.05%)
Satış işlemleri:
113 (57.95%)
Kâr faktörü:
0.65
Beklenen getiri:
-4.31 USD
Ortalama kâr:
16.16 USD
Ortalama zarar:
-25.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-325.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-714.95 USD (9)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 114.66 USD
Maksimum:
1 434.95 USD (266.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (1 434.95 USD)
Varlığa göre:
84.15% (452.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 156
EURUSD 12
BTCUSD 11
XAGUSD 5
AUDUSD 5
USDCHF 4
NG 1
BRN 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -18
EURUSD -49
BTCUSD -699
XAGUSD -45
AUDUSD -20
USDCHF -10
NG 0
BRN 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -4.8K
EURUSD -1.7K
BTCUSD -10M
XAGUSD -903
AUDUSD -799
USDCHF -390
NG 1
BRN 1
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +331.51 USD
En kötü işlem: -263 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +123.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -325.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMTrading-Real 7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 7
XMTrading-Real 31
0.23 × 66
XMTrading-Real 250
0.23 × 107
XMTrading-Real 257
0.24 × 80
XMTrading-Real 252
0.25 × 244
XMTrading-Real 256
0.25 × 89
XMTrading-Real 254
0.25 × 327
XMTrading-Real 253
0.34 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.50 × 29315
ICMarketsSC-Live03
0.59 × 240
DooFintech-Live 5
0.59 × 22
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.61 × 8228
ICMarketsSC-Live20
0.80 × 41
ICMarketsSC-Live19
0.84 × 299
Exness-Real9
0.88 × 313
ICMarketsEU-Live17
0.96 × 137
Alpari-Pro.ECN2
0.97 × 115
34 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.13 11:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 09:21
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 10:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 08:40
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.11.08 07:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.08 06:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.08 04:29
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.11.08 01:19
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 08:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 14:10
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 05:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 14:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 12:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.27 11:22
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 14:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 13:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 13:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
