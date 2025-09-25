SinyallerBölümler
Holy Grail
Marek Gajdosik

Holy Grail

Marek Gajdosik
0 inceleme
24 hafta
0 / 0 USD

büyüme başlangıcı: 2025 -55%
RoboForex-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 262
Kârla kapanan işlemler:
1 486 (65.69%)
Zararla kapanan işlemler:
776 (34.31%)
En iyi işlem:
126.03 EUR
En kötü işlem:
-101.20 EUR
Brüt kâr:
6 039.52 EUR (74 005 pips)
Brüt zarar:
-5 280.34 EUR (63 126 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (73.27 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
228.62 EUR (13)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
92.26%
Maks. mevduat yükü:
48.55%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
144
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.47
Alış işlemleri:
1 148 (50.75%)
Satış işlemleri:
1 114 (49.25%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.34 EUR
Ortalama kâr:
4.06 EUR
Ortalama zarar:
-6.80 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-149.23 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-187.35 EUR (8)
Aylık büyüme:
84.88%
Yıllık tahmin:
1 029.87%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
508.84 EUR
Maksimum:
517.94 EUR (110.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.24% (517.94 EUR)
Varlığa göre:
14.34% (234.55 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCHF 1500
USDCHF 671
XAUUSD 91
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCHF 1.2K
USDCHF -528
XAUUSD 203
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCHF 12K
USDCHF -3.6K
XAUUSD 2.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +126.03 EUR
En kötü işlem: -101 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +73.27 EUR
Maksimum ardışık zarar: -149.23 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 7
ICMarkets-Live14
0.00 × 3
Coinexx-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
RoboForex-ECN-2
0.00 × 3
Exness-Real26
0.00 × 10
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.11 × 18
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.42 × 12
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.73 × 44
AMarkets-Real
1.00 × 12
Alpari-Pro.ECN
1.04 × 27
ICMarketsSC-Live09
1.29 × 7
Hankotrade-Live
1.40 × 5
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.41 × 22
GoMarkets-Real 1
2.00 × 3
LiteFinance-Classic.com
2.33 × 3
RoboForex-Prime
2.34 × 3828
ICMarketsSC-Live05
2.37 × 59
GerchikCo-Live
2.60 × 5
FXChoice-Pro Live
3.07 × 29
CMCMarkets1-Europe
4.50 × 2
RoboForex-Pro-2
4.67 × 12
EightcapLtd-Real-4
5.60 × 5
19 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.01 05:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 04:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 22:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Holy Grail
Ayda 50 USD
-55%
0
0
USD
1.6K
EUR
24
90%
2 262
65%
92%
1.14
0.34
EUR
90%
1:300
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.