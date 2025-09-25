- Büyüme
İşlemler:
2 262
Kârla kapanan işlemler:
1 486 (65.69%)
Zararla kapanan işlemler:
776 (34.31%)
En iyi işlem:
126.03 EUR
En kötü işlem:
-101.20 EUR
Brüt kâr:
6 039.52 EUR (74 005 pips)
Brüt zarar:
-5 280.34 EUR (63 126 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (73.27 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
228.62 EUR (13)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
92.26%
Maks. mevduat yükü:
48.55%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
144
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.47
Alış işlemleri:
1 148 (50.75%)
Satış işlemleri:
1 114 (49.25%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.34 EUR
Ortalama kâr:
4.06 EUR
Ortalama zarar:
-6.80 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-149.23 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-187.35 EUR (8)
Aylık büyüme:
84.88%
Yıllık tahmin:
1 029.87%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
508.84 EUR
Maksimum:
517.94 EUR (110.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.24% (517.94 EUR)
Varlığa göre:
14.34% (234.55 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCHF
|1500
|USDCHF
|671
|XAUUSD
|91
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCHF
|1.2K
|USDCHF
|-528
|XAUUSD
|203
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCHF
|12K
|USDCHF
|-3.6K
|XAUUSD
|2.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +126.03 EUR
En kötü işlem: -101 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +73.27 EUR
Maksimum ardışık zarar: -149.23 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 3
|
Coinexx-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 3
|
Exness-Real26
|0.00 × 10
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.11 × 18
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.42 × 12
|
IronFXBM-Real10
|0.53 × 345
|
RoboForex-ECN-3
|0.73 × 44
|
AMarkets-Real
|1.00 × 12
|
Alpari-Pro.ECN
|1.04 × 27
|
ICMarketsSC-Live09
|1.29 × 7
|
Hankotrade-Live
|1.40 × 5
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.41 × 22
|
GoMarkets-Real 1
|2.00 × 3
|
LiteFinance-Classic.com
|2.33 × 3
|
RoboForex-Prime
|2.34 × 3828
|
ICMarketsSC-Live05
|2.37 × 59
|
GerchikCo-Live
|2.60 × 5
|
FXChoice-Pro Live
|3.07 × 29
|
CMCMarkets1-Europe
|4.50 × 2
|
RoboForex-Pro-2
|4.67 × 12
|
EightcapLtd-Real-4
|5.60 × 5
