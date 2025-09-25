SinyallerBölümler
Harrison Chinonso Ikedionwu
0 inceleme
47 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 -100%
RoboForex-Pro
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
11 (47.82%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (52.17%)
En iyi işlem:
23.82 USD
En kötü işlem:
-19.19 USD
Brüt kâr:
58.26 USD (6 009 pips)
Brüt zarar:
-92.76 USD (10 524 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (15.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.82 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
178 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
8 (34.78%)
Satış işlemleri:
15 (65.22%)
Kâr faktörü:
0.63
Beklenen getiri:
-1.50 USD
Ortalama kâr:
5.30 USD
Ortalama zarar:
-7.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-44.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.68 USD (4)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.50 USD
Maksimum:
56.30 USD (108.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.95% (56.30 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSD 11
AUDUSD 8
EURUSD 2
EURJPY 1
AUDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSD 24
AUDUSD -23
EURUSD -3
EURJPY -14
AUDJPY -18
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSD 2.8K
AUDUSD -2.2K
EURUSD -357
EURJPY -2.1K
AUDJPY -2.5K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.82 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +15.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTrend-Trade7
0.00 × 3
SmartFxpro-Live5
0.00 × 1
Just2Trade-Real3
0.00 × 21
AxiTrader-US03-Live
0.00 × 10
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 4
LMAX-LiveUK
0.00 × 5
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
mForex-REAL
0.00 × 29
LEO-Live
0.00 × 16
Coinexx-Live
0.00 × 6
AsiaNuggets-Live
0.00 × 5
OneTrade-Test
0.00 × 1
Iforex24-Main
0.00 × 1
LCG-Live2
0.00 × 5
CapitalTech-Live
0.00 × 1
EuromarketFX-Live
0.00 × 2
TOPFX-Live Server
0.00 × 6
AxioryEuro-03Live
0.00 × 2
TegasFX-Live-UK
0.00 × 2
KTM-Live
0.00 × 8
AtlanticPearl-Live 1
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.00 × 3
OneF-Real
0.00 × 9
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 2
ForexChief-DirectFX
0.00 × 4
Trading is a marathon,Investment is a comprehensive trading arts,mainly of letting the profit run. As a strategy provider, i will make an investment bearing in mind the safety  of investment fund.Although this strategy can not let you rich in a short time. I believe that with the accummulation of time, our wealth will increase. I believe that as long as we hold  the correct investment strategy.our future will be more successful. 
İnceleme yok
2025.09.26 09:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 08:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 12:35
Trading operations on the account were performed for only 23 days. This comprises 7.06% of days out of the 326 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 12:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.25 12:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 175 days
