Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
11 (47.82%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (52.17%)
En iyi işlem:
23.82 USD
En kötü işlem:
-19.19 USD
Brüt kâr:
58.26 USD (6 009 pips)
Brüt zarar:
-92.76 USD (10 524 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (15.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.82 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
178 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
8 (34.78%)
Satış işlemleri:
15 (65.22%)
Kâr faktörü:
0.63
Beklenen getiri:
-1.50 USD
Ortalama kâr:
5.30 USD
Ortalama zarar:
-7.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-44.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.68 USD (4)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.50 USD
Maksimum:
56.30 USD (108.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.95% (56.30 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|11
|AUDUSD
|8
|EURUSD
|2
|EURJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDUSD
|24
|AUDUSD
|-23
|EURUSD
|-3
|EURJPY
|-14
|AUDJPY
|-18
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDUSD
|2.8K
|AUDUSD
|-2.2K
|EURUSD
|-357
|EURJPY
|-2.1K
|AUDJPY
|-2.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23.82 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +15.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -44.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTrend-Trade7
|0.00 × 3
|
SmartFxpro-Live5
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 21
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 10
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 4
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 5
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
mForex-REAL
|0.00 × 29
|
LEO-Live
|0.00 × 16
|
Coinexx-Live
|0.00 × 6
|
AsiaNuggets-Live
|0.00 × 5
|
OneTrade-Test
|0.00 × 1
|
Iforex24-Main
|0.00 × 1
|
LCG-Live2
|0.00 × 5
|
CapitalTech-Live
|0.00 × 1
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 2
|
TOPFX-Live Server
|0.00 × 6
|
AxioryEuro-03Live
|0.00 × 2
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 2
|
KTM-Live
|0.00 × 8
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 3
|
OneF-Real
|0.00 × 9
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 2
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 4
Trading is a marathon,Investment is a comprehensive trading arts,mainly of letting the profit run. As a strategy provider, i will make an investment bearing in mind the safety of investment fund.Although this strategy can not let you rich in a short time. I believe that with the accummulation of time, our wealth will increase. I believe that as long as we hold the correct investment strategy.our future will be more successful.
