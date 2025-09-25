- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
9 (64.28%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (35.71%)
En iyi işlem:
20.69 USD
En kötü işlem:
-16.53 USD
Brüt kâr:
56.81 USD (959 pips)
Brüt zarar:
-25.84 USD (762 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (25.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.01 USD (4)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
86.13%
Maks. mevduat yükü:
5.24%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
1.87
Alış işlemleri:
5 (35.71%)
Satış işlemleri:
9 (64.29%)
Kâr faktörü:
2.20
Beklenen getiri:
2.21 USD
Ortalama kâr:
6.31 USD
Ortalama zarar:
-5.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-6.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.53 USD (1)
Aylık büyüme:
2.24%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.87 USD
Maksimum:
16.53 USD (1.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.19% (16.53 USD)
Varlığa göre:
4.07% (56.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|31
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|197
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.69 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +25.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live26
|0.91 × 172
|
ICMarketsSC-Live25
|0.94 × 239
|
ICMarketsSC-Live24
|1.06 × 289
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live14
|1.79 × 33
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
|
RoboForex-ECN-2
|2.78 × 103
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
|
Exness-Real20
|3.01 × 92
|
ICMarketsSC-Live31
|3.05 × 22
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
1
100%
14
64%
86%
2.19
2.21
USD
USD
4%
1:500