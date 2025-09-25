- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
237
Kârla kapanan işlemler:
145 (61.18%)
Zararla kapanan işlemler:
92 (38.82%)
En iyi işlem:
20.30 USD
En kötü işlem:
-48.55 USD
Brüt kâr:
394.02 USD (38 318 pips)
Brüt zarar:
-390.28 USD (36 701 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (46.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
51.91 USD (10)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
12.33%
Maks. mevduat yükü:
4.30%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
81
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.03
Alış işlemleri:
128 (54.01%)
Satış işlemleri:
109 (45.99%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
2.72 USD
Ortalama zarar:
-4.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-9.72 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-106.96 USD (3)
Aylık büyüme:
12.22%
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
86.17 USD
Maksimum:
107.08 USD (85.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.62% (56.41 USD)
Varlığa göre:
1.21% (4.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|155
|US30
|42
|EURUSD
|28
|GBPUSD
|8
|EURAUD
|2
|AUDUSD
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|17
|US30
|-22
|EURUSD
|-9
|GBPUSD
|6
|EURAUD
|3
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.7K
|US30
|-1.7K
|EURUSD
|52
|GBPUSD
|300
|EURAUD
|93
|AUDUSD
|53
|USDCAD
|147
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.30 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +46.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.72 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.20 × 5
|
RannForex-Server
|0.29 × 7
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 6
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
itexsys-Platform
|1.00 × 3
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.05 × 177
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
VTMarkets-Live
|1.25 × 4
|
GOMarketsMU-Live
|1.26 × 39
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 888 USD
-7%
0
0
USD
USD
351
USD
USD
9
79%
237
61%
12%
1.00
0.02
USD
USD
26%
1:500