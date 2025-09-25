Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 12 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 6 0.00 × 4 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 1 XMMena-MT5 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 5 0.00 × 2 Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 0.02 × 43 Tickmill-Live 0.20 × 15 Exness-MT5Real7 0.50 × 8 XMGlobal-MT5 9 0.50 × 2 Alpari-MT5 0.75 × 4 XMGlobal-MT5 4 0.78 × 345 Exness-MT5Real5 0.85 × 357 KuberaCapitalMarkets-Server 1.01 × 260 FxPro-MT5 1.04 × 24 XMGlobal-MT5 2 1.19 × 428 XMGlobal-MT5 1.25 × 8 Ava-Real 1-MT5 1.27 × 11 ForexTimeFXTM-Live01 1.35 × 173 GTioMarketsPty-Live 2.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 2.55 × 20 VantageInternational-Live 3.50 × 2 RoboForex-Pro 3.67 × 6 FBS-Real 8.83 × 6