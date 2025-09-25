SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Cuaca Cerah
Dadang Suhada

Cuaca Cerah

Dadang Suhada
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -22%
XMGlobal-MT5 4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
124
Kârla kapanan işlemler:
98 (79.03%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (20.97%)
En iyi işlem:
63.10 USD
En kötü işlem:
-45.27 USD
Brüt kâr:
752.48 USD (87 371 pips)
Brüt zarar:
-190.76 USD (32 854 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (176.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
176.21 USD (15)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
98.78%
Maks. mevduat yükü:
229.46%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
7.58
Alış işlemleri:
112 (90.32%)
Satış işlemleri:
12 (9.68%)
Kâr faktörü:
3.94
Beklenen getiri:
4.53 USD
Ortalama kâr:
7.68 USD
Ortalama zarar:
-7.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-27.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.55 USD (2)
Aylık büyüme:
-91.25%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.71 USD
Maksimum:
74.14 USD (41.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.79% (-48.58 USD)
Varlığa göre:
92.82% (43.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 43
JP225Cash 32
SILVER 18
US100Cash 12
UK100Cash 6
HK50Cash 5
TaiwanCash 4
USDJPY 3
USDCHF 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 242
JP225Cash 12
SILVER 300
US100Cash 24
UK100Cash -7
HK50Cash -9
TaiwanCash 5
USDJPY 7
USDCHF -11
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 24K
JP225Cash 2.7K
SILVER 6K
US100Cash 24K
UK100Cash -4.3K
HK50Cash -319
TaiwanCash 2.3K
USDJPY 1K
USDCHF -903
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +63.10 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +176.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 12
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 6
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
XMMena-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.02 × 43
Tickmill-Live
0.20 × 15
Exness-MT5Real7
0.50 × 8
XMGlobal-MT5 9
0.50 × 2
Alpari-MT5
0.75 × 4
XMGlobal-MT5 4
0.78 × 345
Exness-MT5Real5
0.85 × 357
KuberaCapitalMarkets-Server
1.01 × 260
FxPro-MT5
1.04 × 24
XMGlobal-MT5 2
1.19 × 428
XMGlobal-MT5
1.25 × 8
Ava-Real 1-MT5
1.27 × 11
ForexTimeFXTM-Live01
1.35 × 173
GTioMarketsPty-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
2.55 × 20
VantageInternational-Live
3.50 × 2
RoboForex-Pro
3.67 × 6
FBS-Real
8.83 × 6
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.10 11:25
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 10:16
High current drawdown in 69% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 06:38
Share of trading days is too low
2025.10.09 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 22:09
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 18:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.06 06:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 08:26
High current drawdown in 65% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 07:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 06:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 11:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 09:00
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 10.71% of days out of the 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 09:00
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.09.25 09:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol