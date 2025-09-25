- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
124
Kârla kapanan işlemler:
98 (79.03%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (20.97%)
En iyi işlem:
63.10 USD
En kötü işlem:
-45.27 USD
Brüt kâr:
752.48 USD (87 371 pips)
Brüt zarar:
-190.76 USD (32 854 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (176.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
176.21 USD (15)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
98.78%
Maks. mevduat yükü:
229.46%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
7.58
Alış işlemleri:
112 (90.32%)
Satış işlemleri:
12 (9.68%)
Kâr faktörü:
3.94
Beklenen getiri:
4.53 USD
Ortalama kâr:
7.68 USD
Ortalama zarar:
-7.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-27.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53.55 USD (2)
Aylık büyüme:
-91.25%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.71 USD
Maksimum:
74.14 USD (41.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.79% (-48.58 USD)
Varlığa göre:
92.82% (43.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|43
|JP225Cash
|32
|SILVER
|18
|US100Cash
|12
|UK100Cash
|6
|HK50Cash
|5
|TaiwanCash
|4
|USDJPY
|3
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|242
|JP225Cash
|12
|SILVER
|300
|US100Cash
|24
|UK100Cash
|-7
|HK50Cash
|-9
|TaiwanCash
|5
|USDJPY
|7
|USDCHF
|-11
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|24K
|JP225Cash
|2.7K
|SILVER
|6K
|US100Cash
|24K
|UK100Cash
|-4.3K
|HK50Cash
|-319
|TaiwanCash
|2.3K
|USDJPY
|1K
|USDCHF
|-903
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +63.10 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +176.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-MT5 12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 6
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
XMMena-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.02 × 43
|
Tickmill-Live
|0.20 × 15
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 8
|
XMGlobal-MT5 9
|0.50 × 2
|
Alpari-MT5
|0.75 × 4
|
XMGlobal-MT5 4
|0.78 × 345
|
Exness-MT5Real5
|0.85 × 357
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|1.01 × 260
|
FxPro-MT5
|1.04 × 24
|
XMGlobal-MT5 2
|1.19 × 428
|
XMGlobal-MT5
|1.25 × 8
|
Ava-Real 1-MT5
|1.27 × 11
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.35 × 173
|
GTioMarketsPty-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.55 × 20
|
VantageInternational-Live
|3.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|3.67 × 6
|
FBS-Real
|8.83 × 6
İnceleme yok