- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
410
Kârla kapanan işlemler:
385 (93.90%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (6.10%)
En iyi işlem:
64.35 USD
En kötü işlem:
-102.22 USD
Brüt kâr:
1 028.37 USD (55 537 pips)
Brüt zarar:
-527.09 USD (26 937 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
276 (240.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
240.40 USD (276)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.22%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
123
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.88
Alış işlemleri:
244 (59.51%)
Satış işlemleri:
166 (40.49%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
1.22 USD
Ortalama kâr:
2.67 USD
Ortalama zarar:
-21.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-43.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-257.16 USD (3)
Aylık büyüme:
406.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
266.93 USD (31.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.68% (175.26 USD)
Varlığa göre:
46.18% (608.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|409
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|517
|USDJPY
|-16
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|29K
|USDJPY
|-147
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +64.35 USD
En kötü işlem: -102 USD
Maksimum ardışık kazanç: 276
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +240.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
InstaForex-USA2.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.05 × 38
|
ATCBrokers-Live 1
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.60 × 5
|
Tickmill-Live
|0.73 × 692
|
ICMarkets-Live07
|0.86 × 199
|
Tickmill-Live02
|0.89 × 1077
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 6
|
ICMarkets-Live12
|1.17 × 757
|
RoboForex-Prime
|1.19 × 16
|
ICMarkets-Live22
|1.34 × 41
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2851
|
CDGGlobal-Live
|1.36 × 11
|
ICMarketsSC-Live03
|1.44 × 18
|
TradersGlobalGroup-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|1.80 × 218
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 373
|
ICMarketsSC-Live25
|1.89 × 38
İnceleme yok
