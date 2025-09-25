SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PK08
Chupu Lin

PK08

Chupu Lin
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 510%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
410
Kârla kapanan işlemler:
385 (93.90%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (6.10%)
En iyi işlem:
64.35 USD
En kötü işlem:
-102.22 USD
Brüt kâr:
1 028.37 USD (55 537 pips)
Brüt zarar:
-527.09 USD (26 937 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
276 (240.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
240.40 USD (276)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
16.22%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
123
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
1.88
Alış işlemleri:
244 (59.51%)
Satış işlemleri:
166 (40.49%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
1.22 USD
Ortalama kâr:
2.67 USD
Ortalama zarar:
-21.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-43.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-257.16 USD (3)
Aylık büyüme:
406.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
266.93 USD (31.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.68% (175.26 USD)
Varlığa göre:
46.18% (608.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 409
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 517
USDJPY -16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 29K
USDJPY -147
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.35 USD
En kötü işlem: -102 USD
Maksimum ardışık kazanç: 276
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +240.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 5
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.05 × 38
ATCBrokers-Live 1
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.60 × 5
Tickmill-Live
0.73 × 692
ICMarkets-Live07
0.86 × 199
Tickmill-Live02
0.89 × 1077
ICMarkets-Live15
1.00 × 6
ICMarkets-Live12
1.17 × 757
RoboForex-Prime
1.19 × 16
ICMarkets-Live22
1.34 × 41
ICMarkets-Live10
1.34 × 2851
CDGGlobal-Live
1.36 × 11
ICMarketsSC-Live03
1.44 × 18
TradersGlobalGroup-Live
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live15
1.80 × 218
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 373
ICMarketsSC-Live25
1.89 × 38
37 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.30 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 08:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 06:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 09:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 08:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 08:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PK08
Ayda 30 USD
510%
0
0
USD
1.3K
USD
7
0%
410
93%
100%
1.95
1.22
USD
46%
1:500
