- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
114
Kârla kapanan işlemler:
91 (79.82%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (20.18%)
En iyi işlem:
282.30 USD
En kötü işlem:
-77.86 USD
Brüt kâr:
2 294.34 USD (131 607 pips)
Brüt zarar:
-534.07 USD (45 057 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (308.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
783.54 USD (14)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
88.85%
Maks. mevduat yükü:
1.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.31
Alış işlemleri:
110 (96.49%)
Satış işlemleri:
4 (3.51%)
Kâr faktörü:
4.30
Beklenen getiri:
15.44 USD
Ortalama kâr:
25.21 USD
Ortalama zarar:
-23.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-205.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-205.79 USD (4)
Aylık büyüme:
15.25%
Yıllık tahmin:
185.06%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
240.89 USD (6.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.38% (240.89 USD)
Varlığa göre:
3.75% (119.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|87K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +282.30 USD
En kötü işlem: -78 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +308.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -205.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
