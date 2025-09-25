SinyallerBölümler
Rudi Kurnawan

Golden Tide Capital09

Rudi Kurnawan
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 36 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 72%
SalmaMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
114
Kârla kapanan işlemler:
91 (79.82%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (20.18%)
En iyi işlem:
282.30 USD
En kötü işlem:
-77.86 USD
Brüt kâr:
2 294.34 USD (131 607 pips)
Brüt zarar:
-534.07 USD (45 057 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (308.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
783.54 USD (14)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
88.85%
Maks. mevduat yükü:
1.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
7.31
Alış işlemleri:
110 (96.49%)
Satış işlemleri:
4 (3.51%)
Kâr faktörü:
4.30
Beklenen getiri:
15.44 USD
Ortalama kâr:
25.21 USD
Ortalama zarar:
-23.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-205.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-205.79 USD (4)
Aylık büyüme:
15.25%
Yıllık tahmin:
185.06%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
240.89 USD (6.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.38% (240.89 USD)
Varlığa göre:
3.75% (119.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 114
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.8K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 87K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +282.30 USD
En kötü işlem: -78 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +308.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -205.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
İnceleme yok
2025.09.25 05:46 2025.09.25 05:46:21  

