- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
9 (69.23%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (30.77%)
En iyi işlem:
6.22 USD
En kötü işlem:
-5.18 USD
Brüt kâr:
23.41 USD (2 340 pips)
Brüt zarar:
-10.97 USD (1 093 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (17.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.55 USD (5)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
75.76%
Maks. mevduat yükü:
21.95%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
1.18
Alış işlemleri:
13 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.13
Beklenen getiri:
0.96 USD
Ortalama kâr:
2.60 USD
Ortalama zarar:
-2.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.51 USD (3)
Aylık büyüme:
8.29%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.11 USD
Maksimum:
10.51 USD (6.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.76% (10.51 USD)
Varlığa göre:
37.17% (57.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|12
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|1.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.22 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +17.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 54
|
ExnessKE-MT5Real10
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 81
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 31
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 85
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.01 × 89
|
Exness-MT5Real5
|0.23 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.40 × 139
|
AdmiralMarkets-Live
|0.64 × 78
|
Exness-MT5Real15
|0.69 × 35
|
OctaFX-Real2
|0.80 × 51
|
Ava-Real 1-MT5
|0.85 × 20
|
BlackBullMarkets-Live
|1.96 × 54
|
VantageInternational-Live
|2.39 × 151
|
Weltrade-Real
|5.00 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
8%
0
0
USD
USD
162
USD
USD
1
0%
13
69%
76%
2.13
0.96
USD
USD
37%
1:500