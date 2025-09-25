- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
202
Kârla kapanan işlemler:
161 (79.70%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (20.30%)
En iyi işlem:
297.68 USD
En kötü işlem:
-132.32 USD
Brüt kâr:
4 672.43 USD (288 362 pips)
Brüt zarar:
-1 211.22 USD (107 412 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (308.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
728.28 USD (11)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
88.65%
Maks. mevduat yükü:
1.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
11.00
Alış işlemleri:
197 (97.52%)
Satış işlemleri:
5 (2.48%)
Kâr faktörü:
3.86
Beklenen getiri:
17.13 USD
Ortalama kâr:
29.02 USD
Ortalama zarar:
-29.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-205.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-314.79 USD (3)
Aylık büyüme:
14.42%
Yıllık tahmin:
175.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
314.79 USD (8.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.54% (314.79 USD)
Varlığa göre:
3.45% (117.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|202
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|181K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +297.68 USD
En kötü işlem: -132 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +308.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -205.79 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
https://www.sfxsalmamarketsidn.com/registrasi/8017391
Leverage minimal 1:500 atau lebih baik
Anda akan memerlukan broker dengan spread dan latensi rendah untuk menyalin sinyal saya guna menghindari slippage,
gunakan broker yang sama dengan saya, tautannya ada diatas
gunakan broker yang sama dengan saya, tautannya ada diatas
Keuntungan yang diharapkan 1 - 5 % per bulan.
Pada keuntungannya akan ditarik setiap minggu
Saldo akan dipertahankan sebesar minimal $3.000 - $5.000 untuk membuat pelanggan lebih aman
Setoran minimum $3.000 menggunakan 0,01 lot cara menyesuaikan ukuran lot akan naik saat terjadi pemutaran pasar
Broker saya di sini Jika Anda bergabung dengan afiliasi tautan di bawah saya https://www.sfxsalmamarketsidn.com/registrasi/8017391 , dan
membuka akun standar
membuka akun standar
Cara berlangganan sinyal perdagangan di sini
Pelajari cara menyalin volume dick di sini
Salin sinyal pada hosting virtual dick di sini
Silakan hubungi kami.
Silakan kirimkan saya pesan pribadi jika Anda memerlukan bantuan untuk sinyal ini,
Saya selalu siap membantu Anda.
İnceleme yok
Mininal anda memiliki Modal $3000
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 36 USD
192%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
25
0%
202
79%
89%
3.85
17.13
USD
USD
10%
1:500