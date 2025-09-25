SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Golden Tide Capital
Rudi Kurnawan

Golden Tide Capital

Rudi Kurnawan
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 36 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 192%
SalmaMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
202
Kârla kapanan işlemler:
161 (79.70%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (20.30%)
En iyi işlem:
297.68 USD
En kötü işlem:
-132.32 USD
Brüt kâr:
4 672.43 USD (288 362 pips)
Brüt zarar:
-1 211.22 USD (107 412 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (308.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
728.28 USD (11)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
88.65%
Maks. mevduat yükü:
1.83%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
11.00
Alış işlemleri:
197 (97.52%)
Satış işlemleri:
5 (2.48%)
Kâr faktörü:
3.86
Beklenen getiri:
17.13 USD
Ortalama kâr:
29.02 USD
Ortalama zarar:
-29.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-205.79 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-314.79 USD (3)
Aylık büyüme:
14.42%
Yıllık tahmin:
175.01%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
314.79 USD (8.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.54% (314.79 USD)
Varlığa göre:
3.45% (117.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 202
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 181K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +297.68 USD
En kötü işlem: -132 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +308.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -205.79 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
https://www.sfxsalmamarketsidn.com/registrasi/8017391
Leverage minimal 1:500 atau lebih baik

Anda akan memerlukan broker dengan spread dan latensi rendah untuk menyalin sinyal saya guna menghindari slippage,
gunakan broker yang sama dengan saya, tautannya ada diatas 

Keuntungan yang diharapkan 1 - 5 % per bulan.

Pada keuntungannya akan ditarik setiap minggu 

Saldo akan dipertahankan sebesar minimal $3.000 - $5.000 untuk membuat pelanggan lebih aman 

Setoran minimum $3.000 menggunakan 0,01 lot cara menyesuaikan ukuran lot akan naik saat terjadi pemutaran pasar 

Broker saya di sini Jika Anda bergabung dengan afiliasi tautan di bawah saya https://www.sfxsalmamarketsidn.com/registrasi/8017391 , dan
membuka akun standar

Cara berlangganan sinyal perdagangan di sini

Pelajari cara menyalin volume dick di sini

Salin sinyal pada hosting virtual dick di sini

Silakan hubungi kami.

Silakan kirimkan saya pesan pribadi jika Anda memerlukan bantuan untuk sinyal ini,

Saya selalu siap membantu Anda.
İnceleme yok
2025.09.25 06:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 06:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.25 06:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.25 05:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.25 05:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 05:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.25 04:48 2025.09.25 04:48:26  

Mininal anda memiliki Modal $3000

Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Golden Tide Capital
Ayda 36 USD
192%
0
0
USD
3.4K
USD
25
0%
202
79%
89%
3.85
17.13
USD
10%
1:500
