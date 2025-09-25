- Büyüme
İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
26 (70.27%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (29.73%)
En iyi işlem:
6.74 USD
En kötü işlem:
-8.56 USD
Brüt kâr:
76.33 USD (76 317 pips)
Brüt zarar:
-43.40 USD (43 412 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (24.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.01 USD (7)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
1.68%
Maks. mevduat yükü:
11.10%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
2.69
Alış işlemleri:
17 (45.95%)
Satış işlemleri:
20 (54.05%)
Kâr faktörü:
1.76
Beklenen getiri:
0.89 USD
Ortalama kâr:
2.94 USD
Ortalama zarar:
-3.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.69 USD (2)
Aylık büyüme:
6.59%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.68 USD
Maksimum:
12.25 USD (2.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.41% (12.25 USD)
Varlığa göre:
2.18% (11.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.74 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +24.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 11
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
This Bot deal only with EURUSD.
