İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-39.36 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-249.45 USD (248 107 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
-2.91
Alım-satım etkinliği:
31.98%
Maks. mevduat yükü:
7.32%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
9 (90.00%)
Satış işlemleri:
1 (10.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-24.95 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-24.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-248.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-248.13 USD (10)
Aylık büyüme:
-33.23%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
249.45 USD
Maksimum:
249.45 USD (33.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.23% (249.23 USD)
Varlığa göre:
13.28% (84.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-249
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-248K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -248.13 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
September 25th, 2025
i just want to see my portfolio
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-33%
0
0
USD
USD
501
USD
USD
1
100%
10
0%
32%
0.00
-24.95
USD
USD
33%
1:500