- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
347
Kârla kapanan işlemler:
238 (68.58%)
Zararla kapanan işlemler:
109 (31.41%)
En iyi işlem:
65.28 USD
En kötü işlem:
-81.40 USD
Brüt kâr:
1 892.63 USD (183 542 pips)
Brüt zarar:
-1 756.89 USD (161 052 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (41.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
161.66 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
20.30%
Maks. mevduat yükü:
13.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.48
Alış işlemleri:
210 (60.52%)
Satış işlemleri:
137 (39.48%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
7.95 USD
Ortalama zarar:
-16.12 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-245.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-245.61 USD (5)
Aylık büyüme:
76.90%
Yıllık tahmin:
933.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
129.79 USD
Maksimum:
284.80 USD (109.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
89.74% (284.80 USD)
Varlığa göre:
26.96% (14.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDs
|347
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDs
|136
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDs
|22K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +65.28 USD
En kötü işlem: -81 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +41.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -245.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeQuo-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Developed by a team of experts experienced in XAUUSD trading, we named the strategy "FastScalp Gold" and it can be used to trade the gold market. This system not only provides easy access to the XAUUSD market but also utilizes sophisticated risk management strategies to maintain stable profits with low drawdowns. With a variety of advanced automatic Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop features, it is an excellent choice for beginner traders and anyone looking to maximize their profit potential in gold trading.
Customer Recommendations
- We recommend prioritizing your risk tolerance before choosing.
- Our recommended ideal capital for trading XAUUSD is $1,000.
- Trade only in the XAUUSD market.
- Dynamic scaling based on account growth.
- Market-adaptive and updated strategy.
- Ideal implementation of Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop orders.
- Recommended leverage: 1:500.
- Use MQL5's built-in risk-proportional lot size.
- Ideally, choose a broker with fast and reliable execution.
- Patience is key – this is a long-term growth model.
Risk Management & Security.
- This signal includes a progressive lot size strategy.
- Lot size only increases as capital increases, maintaining a healthy balance.
DISCLAIMER
"Please remember that trading XAUUSD involves high risk. Gold prices are highly influenced by geopolitical conditions, the global economy, and exchange rate fluctuations. Ensure you fully understand the risks involved before making any investment decisions, and always use sound risk management."
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-16%
0
0
USD
USD
53
USD
USD
38
0%
347
68%
20%
1.07
0.39
USD
USD
90%
1:500