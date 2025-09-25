SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Dnjyf001
Pan Deng

Dnjyf001

Pan Deng
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30.18 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -66%
Tickmill-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
542
Kârla kapanan işlemler:
348 (64.20%)
Zararla kapanan işlemler:
194 (35.79%)
En iyi işlem:
45.40 USD
En kötü işlem:
-35.52 USD
Brüt kâr:
1 076.92 USD (1 808 875 pips)
Brüt zarar:
-900.97 USD (1 873 298 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (38.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
62.95 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
45.04%
Maks. mevduat yükü:
105.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.13
Alış işlemleri:
312 (57.56%)
Satış işlemleri:
230 (42.44%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
3.09 USD
Ortalama zarar:
-4.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-52.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52.18 USD (6)
Aylık büyüme:
-7.26%
Yıllık tahmin:
-88.05%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
67.26 USD
Maksimum:
155.64 USD (74.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.66% (155.57 USD)
Varlığa göre:
15.98% (20.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 213
XTIUSD 118
BTCUSD 77
US500 64
JP225 50
COPPER 8
USDCAD 6
XAGUSD 3
USDJPY 2
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 127
XTIUSD 59
BTCUSD -37
US500 -1
JP225 -12
COPPER 41
USDCAD 0
XAGUSD 13
USDJPY -13
GBPUSD -2
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 16K
XTIUSD 6.3K
BTCUSD -134K
US500 25K
JP225 22K
COPPER 412
USDCAD 98
XAGUSD 259
USDJPY -554
GBPUSD -157
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.40 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +38.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -52.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 7
ICMarkets-Live02
0.00 × 2
SuperForex-ECN
0.00 × 24
Tickmill02-Live
0.44 × 18
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live08
0.99 × 410
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
Tickmill-Live09
1.01 × 521
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ACYCapital-Live02
1.06 × 85
EGlobal-Classic3
1.10 × 31
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
Exness-Real18
1.11 × 1783
Tickmill-Live10
1.13 × 396
ICMarketsSC-Live16
1.18 × 198
Exness-Real14
1.25 × 296
ICMarketsSC-Live06
1.29 × 4232
分享让我快乐！
İnceleme yok
2025.09.25 04:45
A large drawdown may occur on the account again
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.