İşlemler:
542
Kârla kapanan işlemler:
348 (64.20%)
Zararla kapanan işlemler:
194 (35.79%)
En iyi işlem:
45.40 USD
En kötü işlem:
-35.52 USD
Brüt kâr:
1 076.92 USD (1 808 875 pips)
Brüt zarar:
-900.97 USD (1 873 298 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (38.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
62.95 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
45.04%
Maks. mevduat yükü:
105.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.13
Alış işlemleri:
312 (57.56%)
Satış işlemleri:
230 (42.44%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
3.09 USD
Ortalama zarar:
-4.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-52.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52.18 USD (6)
Aylık büyüme:
-7.26%
Yıllık tahmin:
-88.05%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
67.26 USD
Maksimum:
155.64 USD (74.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
96.66% (155.57 USD)
Varlığa göre:
15.98% (20.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|213
|XTIUSD
|118
|BTCUSD
|77
|US500
|64
|JP225
|50
|COPPER
|8
|USDCAD
|6
|XAGUSD
|3
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|127
|XTIUSD
|59
|BTCUSD
|-37
|US500
|-1
|JP225
|-12
|COPPER
|41
|USDCAD
|0
|XAGUSD
|13
|USDJPY
|-13
|GBPUSD
|-2
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|16K
|XTIUSD
|6.3K
|BTCUSD
|-134K
|US500
|25K
|JP225
|22K
|COPPER
|412
|USDCAD
|98
|XAGUSD
|259
|USDJPY
|-554
|GBPUSD
|-157
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
En iyi işlem: +45.40 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +38.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -52.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarketsSC-Live08
|0.99 × 410
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|1.01 × 521
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 85
|
EGlobal-Classic3
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2810
|
Exness-Real18
|1.11 × 1783
|
Tickmill-Live10
|1.13 × 396
|
ICMarketsSC-Live16
|1.18 × 198
|
Exness-Real14
|1.25 × 296
|
ICMarketsSC-Live06
|1.29 × 4232
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30.18 USD
-66%
0
0
USD
USD
148
USD
USD
18
0%
542
64%
45%
1.19
0.32
USD
USD
97%
1:500