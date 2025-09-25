- Büyüme
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
9 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (10.00%)
En iyi işlem:
4.84 USD
En kötü işlem:
-0.70 USD
Brüt kâr:
14.40 USD (8 427 pips)
Brüt zarar:
-0.70 USD (447 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (14.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.40 USD (9)
Sharpe oranı:
0.92
Alım-satım etkinliği:
92.01%
Maks. mevduat yükü:
23.09%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
19.57
Alış işlemleri:
9 (90.00%)
Satış işlemleri:
1 (10.00%)
Kâr faktörü:
20.57
Beklenen getiri:
1.37 USD
Ortalama kâr:
1.60 USD
Ortalama zarar:
-0.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.70 USD (1)
Aylık büyüme:
6.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.70 USD (0.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.33% (0.70 USD)
Varlığa göre:
39.15% (78.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|2
|CADJPY
|1
|CADCHF
|1
|US30Cash
|1
|GOLD
|1
|NZDJPY
|1
|EURDKK
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|5
|CADJPY
|1
|CADCHF
|1
|US30Cash
|1
|GOLD
|1
|NZDJPY
|2
|EURDKK
|-1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|372
|GBPUSD
|512
|CADJPY
|100
|CADCHF
|82
|US30Cash
|7K
|GOLD
|78
|NZDJPY
|328
|EURDKK
|-447
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.84 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +14.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.30 × 66
|
XMGlobal-Real 18
|0.31 × 36
|
DooFintech-Live 5
|0.34 × 271
|
XMGlobal-Real 26
|0.38 × 32
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.50 × 12
|
XMGlobal-Real 27
|0.53 × 276
|
BlackBullMarkets-Live
|0.66 × 32
|
XMGlobal-Real 8
|0.69 × 487
|
BDSwissGlobal-Real05
|2.47 × 15
|
Valutrades-Real
|3.06 × 18
|
FBSInc-Real-11
|3.16 × 31
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
7%
0
0
USD
USD
214
USD
USD
2
0%
10
90%
92%
20.57
1.37
USD
USD
39%
1:300