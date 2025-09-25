SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Epic Game Trade 3
Jose Carlos Miranda Reyes

Epic Game Trade 3

Jose Carlos Miranda Reyes
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
XMGlobal-Real 8
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
9 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (10.00%)
En iyi işlem:
4.84 USD
En kötü işlem:
-0.70 USD
Brüt kâr:
14.40 USD (8 427 pips)
Brüt zarar:
-0.70 USD (447 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (14.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.40 USD (9)
Sharpe oranı:
0.92
Alım-satım etkinliği:
92.01%
Maks. mevduat yükü:
23.09%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
19.57
Alış işlemleri:
9 (90.00%)
Satış işlemleri:
1 (10.00%)
Kâr faktörü:
20.57
Beklenen getiri:
1.37 USD
Ortalama kâr:
1.60 USD
Ortalama zarar:
-0.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.70 USD (1)
Aylık büyüme:
6.85%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.70 USD (0.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.33% (0.70 USD)
Varlığa göre:
39.15% (78.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2
GBPUSD 2
CADJPY 1
CADCHF 1
US30Cash 1
GOLD 1
NZDJPY 1
EURDKK 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 3
GBPUSD 5
CADJPY 1
CADCHF 1
US30Cash 1
GOLD 1
NZDJPY 2
EURDKK -1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 372
GBPUSD 512
CADJPY 100
CADCHF 82
US30Cash 7K
GOLD 78
NZDJPY 328
EURDKK -447
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4.84 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +14.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.30 × 66
XMGlobal-Real 18
0.31 × 36
DooFintech-Live 5
0.34 × 271
XMGlobal-Real 26
0.38 × 32
ForexTimeFXTM-ECN
0.50 × 12
XMGlobal-Real 27
0.53 × 276
BlackBullMarkets-Live
0.66 × 32
XMGlobal-Real 8
0.69 × 487
BDSwissGlobal-Real05
2.47 × 15
Valutrades-Real
3.06 × 18
FBSInc-Real-11
3.16 × 31
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
İnceleme yok
2025.10.06 22:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 21:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 02:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 03:31
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.09.25 03:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 03:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Epic Game Trade 3
Ayda 50 USD
7%
0
0
USD
214
USD
2
0%
10
90%
92%
20.57
1.37
USD
39%
1:300
