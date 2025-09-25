SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / THE CACHER BALL BACK TRADING
Jun Ito

THE CACHER BALL BACK TRADING

Jun Ito
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 22%
AxioryAsia-06Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
11 (64.70%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (35.29%)
En iyi işlem:
3 941.00 JPY
En kötü işlem:
-5 492.00 JPY
Brüt kâr:
19 278.00 JPY (4 271 pips)
Brüt zarar:
-14 953.00 JPY (2 147 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (8 844.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
8 844.00 JPY (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
5.17%
Maks. mevduat yükü:
115.87%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
0.48
Alış işlemleri:
9 (52.94%)
Satış işlemleri:
8 (47.06%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
254.41 JPY
Ortalama kâr:
1 752.55 JPY
Ortalama zarar:
-2 492.17 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-8 152.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-8 152.00 JPY (2)
Aylık büyüme:
21.67%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
610.00 JPY
Maksimum:
8 965.00 JPY (30.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.05% (8 965.00 JPY)
Varlığa göre:
15.94% (4 629.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 15
EURUSD 1
GBPUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 43
EURUSD 6
GBPUSD -12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.2K
EURUSD 87
GBPUSD -120
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 941.00 JPY
En kötü işlem: -5 492 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +8 844.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -8 152.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AxioryAsia-06Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
Exness-Real18
1.37 × 83
FBS-Real-8
2.64 × 33
This is a trading record.


İnceleme yok
2025.09.29 03:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 02:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 03:31
Share of trading days is too low
2025.09.25 03:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.25 01:31
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 01:31
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 01:31
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.25 01:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 01:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
