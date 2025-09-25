- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
11 (64.70%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (35.29%)
En iyi işlem:
3 941.00 JPY
En kötü işlem:
-5 492.00 JPY
Brüt kâr:
19 278.00 JPY (4 271 pips)
Brüt zarar:
-14 953.00 JPY (2 147 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (8 844.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
8 844.00 JPY (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
5.17%
Maks. mevduat yükü:
115.87%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
0.48
Alış işlemleri:
9 (52.94%)
Satış işlemleri:
8 (47.06%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
254.41 JPY
Ortalama kâr:
1 752.55 JPY
Ortalama zarar:
-2 492.17 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-8 152.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-8 152.00 JPY (2)
Aylık büyüme:
21.67%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
610.00 JPY
Maksimum:
8 965.00 JPY (30.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.05% (8 965.00 JPY)
Varlığa göre:
15.94% (4 629.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|43
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|-12
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.2K
|EURUSD
|87
|GBPUSD
|-120
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 941.00 JPY
En kötü işlem: -5 492 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +8 844.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -8 152.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AxioryAsia-06Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This is a trading record.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
22%
0
0
USD
USD
24K
JPY
JPY
1
0%
17
64%
5%
1.28
254.41
JPY
JPY
30%
1:400