SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GOLD HEAVEN
Andy Chen

GOLD HEAVEN

Andy Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
Weltrade-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
10 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (28.57%)
En iyi işlem:
29.73 USD
En kötü işlem:
-21.45 USD
Brüt kâr:
136.58 USD (30 013 pips)
Brüt zarar:
-63.47 USD (12 693 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (54.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
54.31 USD (5)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
0.52%
Maks. mevduat yükü:
6.11%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
1.59
Alış işlemleri:
6 (42.86%)
Satış işlemleri:
8 (57.14%)
Kâr faktörü:
2.15
Beklenen getiri:
5.22 USD
Ortalama kâr:
13.66 USD
Ortalama zarar:
-15.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-45.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.92 USD (3)
Aylık büyüme:
12.19%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
45.92 USD (6.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.83% (45.92 USD)
Varlığa göre:
2.11% (13.85 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 73
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 17K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.73 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +54.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -45.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
FULLY AUTOMATED ONE SHOT SL TP ASIAN SESSION ONLY
İnceleme yok
2025.10.08 04:30
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.06 08:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 07:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 04:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 03:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 02:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 12:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.25 00:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.25 00:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GOLD HEAVEN
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
673
USD
5
100%
14
71%
1%
2.15
5.22
USD
7%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.