- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
405
Kârla kapanan işlemler:
323 (79.75%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (20.25%)
En iyi işlem:
1 585.40 AUD
En kötü işlem:
-5 014.28 AUD
Brüt kâr:
37 197.85 AUD (119 665 pips)
Brüt zarar:
-20 140.27 AUD (77 256 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (2 140.82 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
4 803.88 AUD (16)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
21.21%
Maks. mevduat yükü:
0.23%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
81
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.40
Alış işlemleri:
326 (80.49%)
Satış işlemleri:
79 (19.51%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
42.12 AUD
Ortalama kâr:
115.16 AUD
Ortalama zarar:
-245.61 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-2 041.01 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 014.28 AUD (1)
Aylık büyüme:
14.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 089.77 AUD
Maksimum:
5 022.84 AUD (5.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.71% (5 022.84 AUD)
Varlığa göre:
0.12% (121.77 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|405
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|42K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 585.40 AUD
En kötü işlem: -5 014 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 140.82 AUD
Maksimum ardışık zarar: -2 041.01 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-MT4-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Risk management/Persistent & Consistent profit
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
18%
0
0
USD
USD
103K
AUD
AUD
7
100%
405
79%
21%
1.84
42.12
AUD
AUD
5%
1:500