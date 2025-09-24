SinyallerBölümler
Peter Lee

RmPsCs

Peter Lee
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 18%
ICMarketsAU-MT4-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
405
Kârla kapanan işlemler:
323 (79.75%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (20.25%)
En iyi işlem:
1 585.40 AUD
En kötü işlem:
-5 014.28 AUD
Brüt kâr:
37 197.85 AUD (119 665 pips)
Brüt zarar:
-20 140.27 AUD (77 256 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (2 140.82 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
4 803.88 AUD (16)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
21.21%
Maks. mevduat yükü:
0.23%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
81
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.40
Alış işlemleri:
326 (80.49%)
Satış işlemleri:
79 (19.51%)
Kâr faktörü:
1.85
Beklenen getiri:
42.12 AUD
Ortalama kâr:
115.16 AUD
Ortalama zarar:
-245.61 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-2 041.01 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 014.28 AUD (1)
Aylık büyüme:
14.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 089.77 AUD
Maksimum:
5 022.84 AUD (5.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.71% (5 022.84 AUD)
Varlığa göre:
0.12% (121.77 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 405
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 42K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 585.40 AUD
En kötü işlem: -5 014 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 140.82 AUD
Maksimum ardışık zarar: -2 041.01 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-MT4-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Risk management/Persistent & Consistent profit
İnceleme yok
2025.09.24 23:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.24 23:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
