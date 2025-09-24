- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
31 (45.58%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (54.41%)
En iyi işlem:
14.32 USD
En kötü işlem:
-15.20 USD
Brüt kâr:
119.30 USD (5 318 pips)
Brüt zarar:
-165.42 USD (6 113 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (28.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.94 USD (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
8.04%
Maks. mevduat yükü:
22.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
-0.54
Alış işlemleri:
35 (51.47%)
Satış işlemleri:
33 (48.53%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-0.68 USD
Ortalama kâr:
3.85 USD
Ortalama zarar:
-4.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-30.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.06 USD (7)
Aylık büyüme:
-9.26%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
84.90 USD
Maksimum:
84.90 USD (84.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.47% (84.90 USD)
Varlığa göre:
4.79% (8.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NAS100
|49
|XAUUSD
|19
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NAS100
|-80
|XAUUSD
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NAS100
|-2.5K
|XAUUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.32 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +28.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.86 × 8637
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Exness-MT5Real6
|10.40 × 30
|
XMGlobal-MT5 2
|10.50 × 354
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-21%
0
0
USD
USD
194
USD
USD
5
97%
68
45%
8%
0.72
-0.68
USD
USD
36%
1:200