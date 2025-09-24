SinyallerBölümler
Salah Uddin Md Riyadh

FxPt007

Salah Uddin Md Riyadh
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -21%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
31 (45.58%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (54.41%)
En iyi işlem:
14.32 USD
En kötü işlem:
-15.20 USD
Brüt kâr:
119.30 USD (5 318 pips)
Brüt zarar:
-165.42 USD (6 113 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (28.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.94 USD (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
8.04%
Maks. mevduat yükü:
22.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
-0.54
Alış işlemleri:
35 (51.47%)
Satış işlemleri:
33 (48.53%)
Kâr faktörü:
0.72
Beklenen getiri:
-0.68 USD
Ortalama kâr:
3.85 USD
Ortalama zarar:
-4.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-30.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.06 USD (7)
Aylık büyüme:
-9.26%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
84.90 USD
Maksimum:
84.90 USD (84.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.47% (84.90 USD)
Varlığa göre:
4.79% (8.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100 49
XAUUSD 19
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100 -80
XAUUSD 34
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100 -2.5K
XAUUSD 1.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.32 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +28.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.86 × 8637
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
XMGlobal-MT5 2
10.50 × 354
8 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.24 21:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
