İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
9 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (25.00%)
En iyi işlem:
19.62 USD
En kötü işlem:
-2.74 USD
Brüt kâr:
94.55 USD (9 294 pips)
Brüt zarar:
-6.87 USD (686 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (92.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
92.73 USD (8)
Sharpe oranı:
0.79
Alım-satım etkinliği:
6.65%
Maks. mevduat yükü:
3.01%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
12.76
Alış işlemleri:
11 (91.67%)
Satış işlemleri:
1 (8.33%)
Kâr faktörü:
13.76
Beklenen getiri:
7.31 USD
Ortalama kâr:
10.51 USD
Ortalama zarar:
-2.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.87 USD (3)
Aylık büyüme:
4.42%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.05 USD
Maksimum:
6.87 USD (0.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.34% (6.87 USD)
Varlığa göre:
0.87% (17.34 USD)
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|86
|GBPUSD
|2
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.6K
|GBPUSD
|25
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
En iyi işlem: +19.62 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +92.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.52 × 75
|
ICMarkets-Live18
|0.64 × 28
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.15 × 26
|
ICMarkets-Live02
|1.19 × 16
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.55 × 11
|
Activtrades-Classic Server
|1.59 × 32
|
Pepperstone-Edge03
|2.08 × 150
|
Activtrades-4
|2.25 × 2248
|
ICMarketsSC-Live23
|2.36 × 28
|
Pepperstone-Edge01
|2.67 × 166
|
OneTrade-Real
|2.89 × 9
|
Pepperstone-Edge07
|4.85 × 20
|
ICMarketsSC-Live16
|5.57 × 7
|
Pepperstone-Edge05
|5.67 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|8.10 × 40
|
Pepperstone-Edge12
|8.15 × 20
|
BlackBullMarkets-Live
|9.50 × 2
|
Headway-Real
|10.39 × 31
|
InstaForex-Cent.com
|13.00 × 2
On this signal operates the best EA (Expert Advisor) fusion that trades using the One Shoot technique (No Martingale, No Grid, No Hedging) on Currency pairs (GBPUSD) and Gold (XAUUSD) by implementing good Money Management to keep Drawdown as low as possible. Besides through MQL5, you can copy these signals more easily without needing a VPS via the Pelican Trading app.
